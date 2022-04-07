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國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

今天本土確診個案380例、總計超過500例 陳時中：對

鴛鴦大盜偷走財神廟2錢金鎖片 落網後說已用4500元賤賣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓夫妻清明節晚上到一家財神廟拜拜，陳男看到供桌上神像有戴金鎖片，踩在塑膠椅上涉嫌偷走2片金鎖片。廟方人士將監視器畫面上傳臉書社團，質疑兩人好手好腳，為何要偷神明金牌？陳男夫妻到案後承認犯行，稱2錢重的金鎖片已用4500元賤賣，警方偵詢後依竊盜罪嫌送辦。

基隆市中正區祥豐街在一處巷內的財神廟人員，昨晚上傳廟內神像金鎖片被偷的錄影畫面擷圖，上傳臉書社團貼文說「認識的麻煩私訊，兩個人好手好腳，為何要做出這種天理不容，人神共憤的事情，偷神明金牌」。

基隆警二分局今天表示，昨晚得知轄區財神廟神像金牌被偷，隨即調閱相關監視器畫面，1個小時候就查出陳姓夫妻身分，通知到案說明。兩人承認涉案，但金鎖片已賣給身分不詳人士。目前金價1錢超過6000元，據了解，陳男因缺錢花用，2錢金鎖片用4500元脫手。

陳姓男子動手偷金鎖片時，陳妻在廟外把風，得手後要離開時，見廟方人員到來，故作鎮定，雙方還有交談。廟方人員到供桌查看，確認神像上的金鎖片不見了，追到門口，只見陳男夫妻已騎機車離去。

陳姓夫妻涉嫌偷走基隆市一家財神廟神明的金鎖片，見廟方人員出現故作鎮定，趁機逃離現場。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓夫妻涉嫌偷走基隆市一家財神廟神明的金鎖片，見廟方人員出現故作鎮定，趁機逃離現場。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子踩在塑膠椅上涉嫌偷走供桌上神明的金鎖片，陳妻在門外把風，今天被依竊盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子踩在塑膠椅上涉嫌偷走供桌上神明的金鎖片，陳妻在門外把風，今天被依竊盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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