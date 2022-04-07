鴛鴦大盜偷走財神廟2錢金鎖片 落網後說已用4500元賤賣
基隆市陳姓夫妻清明節晚上到一家財神廟拜拜，陳男看到供桌上神像有戴金鎖片，踩在塑膠椅上涉嫌偷走2片金鎖片。廟方人士將監視器畫面上傳臉書社團，質疑兩人好手好腳，為何要偷神明金牌？陳男夫妻到案後承認犯行，稱2錢重的金鎖片已用4500元賤賣，警方偵詢後依竊盜罪嫌送辦。
基隆市中正區祥豐街在一處巷內的財神廟人員，昨晚上傳廟內神像金鎖片被偷的錄影畫面擷圖，上傳臉書社團貼文說「認識的麻煩私訊，兩個人好手好腳，為何要做出這種天理不容，人神共憤的事情，偷神明金牌」。
基隆警二分局今天表示，昨晚得知轄區財神廟神像金牌被偷，隨即調閱相關監視器畫面，1個小時候就查出陳姓夫妻身分，通知到案說明。兩人承認涉案，但金鎖片已賣給身分不詳人士。目前金價1錢超過6000元，據了解，陳男因缺錢花用，2錢金鎖片用4500元脫手。
陳姓男子動手偷金鎖片時，陳妻在廟外把風，得手後要離開時，見廟方人員到來，故作鎮定，雙方還有交談。廟方人員到供桌查看，確認神像上的金鎖片不見了，追到門口，只見陳男夫妻已騎機車離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言