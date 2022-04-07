南投9歲童翻越7樓陽台墜地 頭部重創亡

南投市竹林路附近一棟住宅大樓昨發生孩童墜樓意外，一名9歲男童疑從7樓住家不慎墜落，鄰居發現後急忙打119將其緊急送醫，但因男童頭部受創、雙腳骨折，傷勢嚴重，到院前無生命跡象，搶救後仍不治，今將由檢警相驗釐清死因。

據了解，該名9歲黃姓男童昨天與母親與一名2個月大嬰兒在7樓住家，下午4時許跑到客廳外陽台玩耍，因不明原因自行翻越陽台圍牆後墜樓，摔落其住家大樓的地下停車場的出入口斜坡，當時因發出巨響，鄰居出門查看嚇得通報警消。