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田埂半夜傳微弱呼救 警消驚見手臂揮舞救出受困7小時婦

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名老婦人昨晚意外自田埂跌落，深陷爛泥中動彈不得近7小時，直到凌晨3點多呼救聲才被鄰里聽到；警方獲報到場後循聲找人，終於在大樹下發現一隻手臂在空中揮舞，才知她已連頭都抬不起來，趕緊會同消防救援，期間不斷溫情喊話安撫情緒以免下陷，眾人合力才終於將全身虛脫且輕微失溫的婦人救出，所幸送醫後並無大礙。

桃園警分局指出，同安派出所今天凌晨3時50分許接獲民眾報案，稱莊二街附近田梗邊隱約傳來「救命」、「我爬不起來」等呼救聲，似乎有人受困，警員楊榮輝、陳政傑、劉韋志及蕭真宜立即趕抵周邊地區搜查。

員警不久後聽到微弱聲響，循著聲源望過去是一片漆黑，持手電筒探照後只見一隻手臂在空中揮舞，差點沒嚇壞，定睛一看才發現老婦人平躺在田埂旁大樹下泥濘動彈不得，連頭都抬不起來，只能揮動手臂引起注意。

楊榮輝見狀立刻跳入泥水中趕往查看，其他人分工通報消防員並同時持燈照亮；楊榮輝試圖將老婦人扶起，但因她陷入太深且周邊都是爛泥，自己腿腳一發力就往下陷，直至膝蓋深度，因此也不敢貿然動作，以免為了救人反而受困。

老婦人不斷喊冷，掙扎著要起身，但動作一大便越陷越深，員警只好安撫老婦情緒「你要撐下去」、「消防隊快來了」並不斷鼓勵，隨後桃園消防分隊迅速趕到，警消合力將她拖出泥沼；因為婦人體力耗盡近乎虛脫，救護人員利用長背板固定後，眾人才把她抬到路面送醫，並通知家屬前往照顧，所幸僅輕微失溫、沒受傷，並無大礙。

警方調查，這名昨晚被家屬通報失蹤的李姓婦人（68歲）昨天早上出門散步，卻忘了回家路，沿田埂行走時因天晚視線不佳，不慎滑倒摔入田邊泥沼，越掙扎陷入越深，期間多次呼救但因街道上雜音多無人注意，以致老太太倒臥泥沼中將近7小時無人發現，後因夜深人靜呼救聲引起居民注意才報警，險象環生。

李姓婦人受困田埂邊泥沼，警方循聲搜索，定睛一看才發現空中有手臂揮舞，終於找到人。記者楊湛華／翻攝
李姓婦人受困田埂邊泥沼，警方循聲搜索，定睛一看才發現空中有手臂揮舞，終於找到人。記者楊湛華／翻攝
員警穿制服、皮鞋下田救人，被泥濘滲透報銷。記者楊湛華／翻攝
員警穿制服、皮鞋下田救人，被泥濘滲透報銷。記者楊湛華／翻攝
員警穿制服、皮鞋下田救人，被泥濘滲透報銷。記者楊湛華／翻攝
員警穿制服、皮鞋下田救人，被泥濘滲透報銷。記者楊湛華／翻攝
李姓婦人被救出時全身泥濘，雖未受傷但輕微失溫，因全身無力，救護人員只能以長背板固定後抬到路面。記者楊湛華／翻攝
李姓婦人被救出時全身泥濘，雖未受傷但輕微失溫，因全身無力，救護人員只能以長背板固定後抬到路面。記者楊湛華／翻攝

桃園 消防員 失蹤

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