挺韓「抖內王」遭控藉罷免斂財 他喊冤：連署不夠才沒提

高雄市前市長韓國瑜被罷免成功後，罷免浪潮遍地開花，知名挺韓直播主陳品宏，前年7月高喊罷免高雄市議員康裕成、鄭孟洳等人，高調成立「罷康總部」，但罷免案連送件都沒有，黃姓、趙姓、呂姓韓粉質疑陳品宏藉罷免斂財，告他詐欺，檢方調查後，認為陳確實有成立罷免活動，只是無法募得足夠連署書，才未提出罷免案，詐欺罪證不足，不起訴處分。

陳品宏靠著「韓流」吸引一票韓粉追蹤，知名網紅「四叉貓」劉宇曾做過調查，發現陳曾二度蟬聯台灣YouTuber捐款贊助榜首，堪稱「抖內王」，可見他在韓粉圈的號召力。

2020年6月6日，韓國瑜遭罷免後，高雄市長陳其邁靠補選順利上位，同年9月陳品宏發起罷免活動，高調要罷免高雄市議員康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等三民區議員，還在三民區成立「罷康總部」，號召韓粉加入，黃姓、趙姓、呂姓等支持者，分別以購買陳品宏販售的水晶洞、捐款等支持，3人付出4萬3千餘元。

罷康總部成立約3個多月後，卻悄悄拉下鐵門退租，趙姓、黃姓、呂姓支持者發現「罷康」後繼無力，不僅第一階段的罷免程序都未申請，連陳品宏計畫成立的「中華民國青年發展協會」也沒譜，懷疑陳品宏藉罷免浪潮斂財，告陳品宏詐欺。

陳品宏偵訊時喊冤，稱當時他蒐集6138分連署書，但第二階段罷免需要在2個月內有10%選民連署，他擔心沒辦法完成，才會準備等連署接近10%時，再向選委會送件；黃女等人有購買水晶洞、包紅包，但這應該屬好友贈送，至於趙女有沒有捐款5000元，他沒有印象。

檢方調查時，傳訊罷康志工說明，確認陳確實有發起罷免站，還蒐集相當數量的連署書，因此採信陳品宏說法。