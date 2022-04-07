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台東60歲痴情男 險被假加國女軍醫救援烏克蘭詐騙

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東60歲陳姓男子日前網路認識自稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加大拿女軍醫，騙稱烏俄戰爭，俄羅斯石油將用比特幣購買，比特幣會大漲，要求陳開戶，便提供1億元台幣匯進陳帳戶，獲利五五分帳。陳不疑有他前往台灣銀行台東分行開戶時，行員察覺有異，通知警方即時勸阻這起詐騙。

保七總隊第一大隊表示，陳前往台銀台東分行因不斷在櫃檯前不斷低頭滑手機，又說只要開戶，馬上就會有1億元會匯進來，引起行員注意，隨即通報派駐銀行的員警瞭解。才發現又是詐騙集團盜用網路美女照片，來騙取民眾信任後，行詐騙之實。

陳男深信這個女醫生是真的，只要開了戶，馬上就有錢會匯進來。女醫生還特別交代陳男，指定陳一定要到台灣銀行開戶，因為台銀是國家最大的銀行，比較有保障。員警不斷勸說，只要開戶，就會有1億元進來，天下那有這麼好康的事情，只要把帳號交出去，就會被當作詐騙集團的人頭工具，以後法院會跑不完。

員警不斷拿出案例說明下，陳才恍然大悟這是一場假美女醫生的交友詐騙，十分感謝員警與行員的幫忙。保七總隊第一大隊強調，本案將資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。同時呼籲烏俄戰爭期間，詐騙集團利用醫生行醫救人的好形象，來騙取民眾的帳戶或匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

詐騙集團盜用網路美女照片，自稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加大拿女軍醫，來騙取陳男信任後，行詐騙之實。圖／保七總隊第一大隊
詐騙集團盜用網路美女照片，自稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加大拿女軍醫，來騙取陳男信任後，行詐騙之實。圖／保七總隊第一大隊
台東60歲陳姓男子日前於網路認識自稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加大拿女軍醫，前往台灣銀行台東分行開戶時，行員察覺有異，通知警方即時勸阻。圖／保七總隊第一大隊
台東60歲陳姓男子日前於網路認識自稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加大拿女軍醫，前往台灣銀行台東分行開戶時，行員察覺有異，通知警方即時勸阻。圖／保七總隊第一大隊

詐騙集團 台東 戰爭

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