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帥警棍棒兩面包抄 深溝裡大肥貓束手就擒「被逮」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一對情侶昨天下午到台茂公園散步，隨行的虎斑貓卻受驚嚇掙脫牽繩，躲進南崁派出所前排水溝，連男主人鑽進水溝蓋不肯出來，幸好員警巡邏結束路過，向消防隊借來伸縮棍將肥貓趕到「埋伏」水溝口的員警懷中，成功助團圓。

蘆竹警分局指出，一對情侶昨天下午4時30分帶著愛貓在台茂公園散步，貓突受驚嚇，掙脫溜貓繩後躲進南崁派出所前方的排水溝中藏匿。

飼主男友見狀後也追過去，搬開水溝蓋後探身進去想抓貓，但因水溝深達1.5公尺難以觸及；這時南崁所警員陳威丞結束勤務路過，見水溝蓋被掀起，便上前查看，赫見有人半神趴在水溝內，詢問才知是女友愛貓不肯出來。

所內另2名員警隨後也前來幫忙，大家經過一番討論後，員警決定向附近的消防隊借來1支伸縮棍趕貓，再由員警下到水溝另一端、半身探進溝內，雙面包抄之下成功將這隻3歲半的虎斑貓抱出水溝，重回飼主的懷抱。

蘆竹分局呼籲，攜帶寵物外出，請確實繫綁牢靠，倘寵物因受驚嚇而掙脫、逃逸至道路，易造成交通意外的發生或妨礙交通秩序。

員警探身入深溝救貓，同事在旁緊抓以免重心不穩摔落。記者楊湛華／翻攝
員警探身入深溝救貓，同事在旁緊抓以免重心不穩摔落。記者楊湛華／翻攝
3歲半虎斑貓昨天下午掙脫牽繩，鑽進南崁派出所外深溝內，熱心員警以伸縮棍將牠趕至懷中再抱出。記者楊湛華／翻攝
3歲半虎斑貓昨天下午掙脫牽繩，鑽進南崁派出所外深溝內，熱心員警以伸縮棍將牠趕至懷中再抱出。記者楊湛華／翻攝

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