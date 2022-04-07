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台南女大賣場行竊稱要祭祖 被警識破才坦言要祭五臟廟

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市葉姓女子清明節前夕，在安南區安和路上知名賣場內涉竊取高梁酒、水果及健康食品等物，全部塞進自己背包內，恰巧被巡視賣場的店長發現後報警處理，葉女哭訴，去年底車禍失業迄今，清明掃墓想帶點水果等祭拜雙親，員警認出是慣犯戳破謊言，她才供出是要祭五臟廟。

台南市警三分局指出，4月4日晚間8時10分，和順派出所接獲民眾報案，稱安和路知名賣場疑似發生竊案，員警立即趕至現場，在賣場門口盤查55歲葉姓女子，從她隨身背包內發現未結帳的高粱酒、水果及健康食品等物，市價約3487元。

警方調查，她在賣場內竊取多樣商品，並全部塞進自己背包，恰巧店長發現後不動聲色，直到她將部分商品結帳完，確認有其他商品未結帳，疑有偷竊行為後，這才向警方報案。和順派出所警員陳祥慶、黃硯晟獲報到場後盤查葉女，起初她不配合調查，經警方勸導下，自知難逃法網，才打開背包，配合調查。

葉女辯稱，去年10月發生嚴重車禍，失業至今，經濟困難，又逢清明掃墓，她想帶點水果、高粱酒祭拜已逝雙親。她希望藉此博得店家的同情，未料，所長林祿廸早已認出她，戳破其謊言。葉女只好坦承偷竊物品是為己用，一時貪念犯下大錯。最後警方依竊盜罪嫌將她移送法辦，檢方訊後無保飭回。

葉女辯稱，清明掃墓，她想帶點水果、高粱酒祭拜已逝雙親，希望搏取店家的同情，遭員警識破。記者邵心杰／翻攝
葉女辯稱，清明掃墓，她想帶點水果、高粱酒祭拜已逝雙親，希望搏取店家的同情，遭員警識破。記者邵心杰／翻攝
清明節前夕，台南市警三分局和順派出所接獲民眾報案，稱安和路知名賣場疑似發生竊案，當場在賣場門口查獲葉姓女子，帶回所內調查。記者邵心杰／翻
清明節前夕，台南市警三分局和順派出所接獲民眾報案，稱安和路知名賣場疑似發生竊案，當場在賣場門口查獲葉姓女子，帶回所內調查。記者邵心杰／翻

偷竊 台南 失業

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