台南女大賣場行竊稱要祭祖 被警識破才坦言要祭五臟廟

台南市葉姓女子清明節前夕，在安南區安和路上知名賣場內涉竊取高梁酒、水果及健康食品等物，全部塞進自己背包內，恰巧被巡視賣場的店長發現後報警處理，葉女哭訴，去年底車禍失業迄今，清明掃墓想帶點水果等祭拜雙親，員警認出是慣犯戳破謊言，她才供出是要祭五臟廟。

台南市警三分局指出，4月4日晚間8時10分，和順派出所接獲民眾報案，稱安和路知名賣場疑似發生竊案，員警立即趕至現場，在賣場門口盤查55歲葉姓女子，從她隨身背包內發現未結帳的高粱酒、水果及健康食品等物，市價約3487元。

警方調查，她在賣場內竊取多樣商品，並全部塞進自己背包，恰巧店長發現後不動聲色，直到她將部分商品結帳完，確認有其他商品未結帳，疑有偷竊行為後，這才向警方報案。和順派出所警員陳祥慶、黃硯晟獲報到場後盤查葉女，起初她不配合調查，經警方勸導下，自知難逃法網，才打開背包，配合調查。