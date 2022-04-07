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高雄燒烤店展示櫃深夜遭人砸毀　警帶回長腿妹釐清案情

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區一間燒烤餐廳今天凌晨4時許突然遭人破壞，警方獲報到場採證，發現餐廳外展示櫃被砸毀，地上還留有一根木製球棒，調閱監視器發現2名男子駕自小客車犯案，店家指未與人結怨；警方以車追人，漏夜帶回一名身穿短褲的長腿妹及其丈夫正釐清案情中。

鳳山分局埤頂所今天凌晨4時許接獲民眾報案，指位於博愛路的燒烤餐廳有物品遭破壞，警方立即趕往現場了解。發現為餐廳外營業用的展示櫃不明原因遭人砸毀。

警方派鑑識人員採證，發現地上留有一根木製球棒，現場前方20公尺處停有2輛自小客車，經警方調查車上4人後，排除與砸毀展示櫃案有關。警方隨即調閱監視器，發現2男駕駛自小客車到場後，動手狠砸展示櫃，目前已聯繫一對夫婦車主到案說明。

由於車主表示車輛借給友人使用，不了解案發經過，店家也表示，並未與人結怨，不知為何會有人砸店挑釁，警方將進一步查緝涉嫌男子到案，以釐清犯案原因。

警方鑑識人員在燒烤餐廳外採證，地上留有一根木製球棒。記者石秀華／翻攝
警方鑑識人員在燒烤餐廳外採證，地上留有一根木製球棒。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區一家燒烤店深夜遭人持棍砸毀店外的玻璃展示櫃，警方帶回到現場的自小客車車主夫婦到案說明，以釐清案情。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區一家燒烤店深夜遭人持棍砸毀店外的玻璃展示櫃，警方帶回到現場的自小客車車主夫婦到案說明，以釐清案情。記者石秀華／翻攝

監視器 車主 高雄市

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