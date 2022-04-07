高雄燒烤店展示櫃深夜遭人砸毀　警帶回長腿妹釐清案情

高雄市鳳山區一間燒烤餐廳今天凌晨4時許突然遭人破壞，警方獲報到場採證，發現餐廳外展示櫃被砸毀，地上還留有一根木製球棒，調閱監視器發現2名男子駕自小客車犯案，店家指未與人結怨；警方以車追人，漏夜帶回一名身穿短褲的長腿妹及其丈夫正釐清案情中。

鳳山分局埤頂所今天凌晨4時許接獲民眾報案，指位於博愛路的燒烤餐廳有物品遭破壞，警方立即趕往現場了解。發現為餐廳外營業用的展示櫃不明原因遭人砸毀。

警方派鑑識人員採證，發現地上留有一根木製球棒，現場前方20公尺處停有2輛自小客車，經警方調查車上4人後，排除與砸毀展示櫃案有關。警方隨即調閱監視器，發現2男駕駛自小客車到場後，動手狠砸展示櫃，目前已聯繫一對夫婦車主到案說明。