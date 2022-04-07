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影／懷疑女友遭搶持球棒砸車反被發狠追撞 肇事兩男均送辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

近日有段網路影片流出，屏東縣新園鄉聖心路發生行車糾紛，男駕駛下車後手持球棒砸車，卻被後方白車加速追撞，男駕駛緊急逃回車上，仍繼續被白車來回衝撞反擊；東港警分局興龍派出所表示昨天下午4時獲報，聖心路有2年輕男子互毆且開車衝撞，警方到場發現是周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起的糾紛，訊後將2人依毀損及公共危險罪現行犯逮捕，移送屏東地檢署偵辦。

影片顯示，6日下午4時許兩車發生行車糾紛，一輛黑車超車將白車攔下，黑車的男駕駛下車嗆聲，之後竟回車上拿球棒示威，2車駕駛越吵越兇，黑車男往白車擋風玻璃狂砸，白車的擋風玻璃出現大片碎裂紋路；白車駕駛不忍了，便倒車再往前加入，直接朝著黑車男衝撞，黑車男當場嚇傻狂奔，返回黑車上避難，白車駕駛繞一圈返回，全力加速衝撞黑車車尾，再往黑車駕駛座撞去。

東港警方調查，住新園鄉的23歲的周姓男子，發現女友最近與同鄉的38歲洪姓男子交往，醋勁大發，昨天下午開車在聖心路攔下洪的轎車，下車質疑為何要搶別人的女友，雙方發生激烈爭吵，周一氣之下憤而持棒球棒敲打洪的汽車擋風玻璃，洪也開車衝撞周的車，造成手部擦挫；警方到場後雙方雖已無打鬥、衝撞行為，但屬犯罪實施後及時發現，將2人依毀損及公共危險罪的現行犯逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣新園郷聖心路有2年輕男子互毆且開車衝撞，警方到場發現是周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起的糾紛，均依公共危險罪移送法辦。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園郷聖心路有2年輕男子互毆且開車衝撞，警方到場發現是周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起的糾紛，均依公共危險罪移送法辦。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣新園郷聖心路有2年輕男子互毆且開車衝撞，警方到場發現是周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起的糾紛，均依公共危險罪移送法辦。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 擋風玻璃 東港

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