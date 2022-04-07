影／懷疑女友遭搶持球棒砸車反被發狠追撞 肇事兩男均送辦

近日有段網路影片流出，屏東縣新園鄉聖心路發生行車糾紛，男駕駛下車後手持球棒砸車，卻被後方白車加速追撞，男駕駛緊急逃回車上，仍繼續被白車來回衝撞反擊；東港警分局興龍派出所表示昨天下午4時獲報，聖心路有2年輕男子互毆且開車衝撞，警方到場發現是周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起的糾紛，訊後將2人依毀損及公共危險罪現行犯逮捕，移送屏東地檢署偵辦。

影片顯示，6日下午4時許兩車發生行車糾紛，一輛黑車超車將白車攔下，黑車的男駕駛下車嗆聲，之後竟回車上拿球棒示威，2車駕駛越吵越兇，黑車男往白車擋風玻璃狂砸，白車的擋風玻璃出現大片碎裂紋路；白車駕駛不忍了，便倒車再往前加入，直接朝著黑車男衝撞，黑車男當場嚇傻狂奔，返回黑車上避難，白車駕駛繞一圈返回，全力加速衝撞黑車車尾，再往黑車駕駛座撞去。