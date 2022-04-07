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高二女孩腹痛冒汗倒臥捷運月台椅 警通報119送醫

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名就讀高中二年級的女學生昨日上午7時30分許，在捷運巨蛋站準備搭車上學時，因生理期突然腹痛劇烈，當場整個人倒臥座椅上，民眾見狀告知執勤的捷運警察，警方發現女學生臉色蒼白冒冷汗已痛到痙攣顫抖，立即打119求救，所幸女學生經送醫治療後無大礙。

高雄捷運警察隊表示，昨日上午7時30分許，捷警顏上為、林一明於捷運「巨蛋站」執行守望勤務時，忽然有民眾焦急跑來告知員警，月台層有名女學生倒臥在月台座椅上，而且一直發抖、冒冷汗，亟需救護。

警方隨即會同站務人員前往月台層了解，發現女學生倒臥在座椅上，還有意識，當時一旁同行的同學不知所措。黃姓女學生（17歲）表示，她身體不舒服，警方見她全身出現劇痛、冒冷汗，且出現類似痙攣顫抖的現象，情況緊急，立即通報119，救護人員到場將黃女送醫。

警方隨後通知黃女家屬及學校教官室派員前往醫院，所幸女學生經診治後並無大礙，根據警方了解，黃女因為沒吃早餐導致血糖過低，加上適逢生理期，因此出現身體不適現象，黃女已由家屬陪同返家休養，家屬對於警方伸援手協助也表示感謝。

警方通報119後，救護人員將女學生送醫治療，所幸無大礙。記者石秀華／翻攝
警方通報119後，救護人員將女學生送醫治療，所幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄市高中二女學生昨日上午在捷運巨蛋站搭車上學時，因生理期腹痛劇烈，整個人倒臥座椅上，高捷人員和捷運警察獲報趨前關心。記者石秀華／翻攝
高雄市高中二女學生昨日上午在捷運巨蛋站搭車上學時，因生理期腹痛劇烈，整個人倒臥座椅上，高捷人員和捷運警察獲報趨前關心。記者石秀華／翻攝

捷運 警察

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