高二女孩腹痛冒汗倒臥捷運月台椅 警通報119送醫

高雄市一名就讀高中二年級的女學生昨日上午7時30分許，在捷運巨蛋站準備搭車上學時，因生理期突然腹痛劇烈，當場整個人倒臥座椅上，民眾見狀告知執勤的捷運警察，警方發現女學生臉色蒼白冒冷汗已痛到痙攣顫抖，立即打119求救，所幸女學生經送醫治療後無大礙。

高雄捷運警察隊表示，昨日上午7時30分許，捷警顏上為、林一明於捷運「巨蛋站」執行守望勤務時，忽然有民眾焦急跑來告知員警，月台層有名女學生倒臥在月台座椅上，而且一直發抖、冒冷汗，亟需救護。

警方隨即會同站務人員前往月台層了解，發現女學生倒臥在座椅上，還有意識，當時一旁同行的同學不知所措。黃姓女學生（17歲）表示，她身體不舒服，警方見她全身出現劇痛、冒冷汗，且出現類似痙攣顫抖的現象，情況緊急，立即通報119，救護人員到場將黃女送醫。