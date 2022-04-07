影／假植栽傾倒廢土牟利 新北檢環警出擊逮土尾王

王姓及張姓男子等7人涉嫌在新北市三峽山區假植栽傾倒廢土牟利，不法獲利至少2000萬元，新北檢環警日前聯手出擊逮王男等7人到案，警詢後依廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊佔罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市政府去年9月獲報，三峽區有不肖業者假藉植栽名義整地，涉嫌傾倒廢土，新北市環保局會同三峽警分局實施攔檢稽查載有廢土砂石車，循線發現大量廢土傾倒在三峽「添福」山區，嚴重破壞環境生態，為追查幕後不法業者，新北市環保局重案組、新北市刑大重案組與三峽警分局立即組成專案小組，報請 新北地檢署檢察官鄭宇指揮偵辦。

檢環警專案小組歷經近六個月追查蒐證，陸續通知關係人到案釐清，掌握具體事證，今年3月底展開拘提搜索行動，拘提主嫌王姓男子（57歲）和張姓男子（42歲）及同夥共7人到案，查扣手機、合約書等相關證物。

據警方調查，主嫌王男為從事土方業者，長期把持操控大台北地區土石方，過去一貫犯罪模式從建築工地的「土頭」接洽、砂石車載運廢土、土資場整土、傾倒棄土場，全部都以一條龍方式經營。從去年8月底，利用劉姓農民名下農地，以植栽整地為晃子，實為傾倒建築工地廢棄土方石，短短一個月，統計砂石車輛進入該棄土場傾倒達1100多次，初估傾倒廢土達3萬立方米，傾倒數量過於龐大，面積竟然還溢出到國有土地，不法獲利超過2000多萬元。