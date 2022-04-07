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網爆喝花酒 南市偵查隊小隊長遭記過二次改調非主管職

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第五分局偵查隊蔡姓小隊長，經批踢踢網路昨晚間爆料指他涉足不當場所，甚至附上有相片為證，市警局督察立即找他查證，經出示後他坦承，前年前往相片中場所飲酒，市警局今天從重記過二次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區，並釐清是否有其他警察涉及不法。

警方調查，蔡姓小隊長表示2020年間前往相片中場所飲酒，警局派員前往查看，比對現場環境與包廂擺設，研判該場所為北區武聖路某舞廳，為警局列管風紀誘因場所。警局將持續追查他前往該處所消費的確切日期、時間點，並釐清是否尚有其他警察人員涉及不法情事，「若有發現，絕不寬貸」。

市警局指出，面對員警風紀案件，秉持不護短、不庇縱立場，不論涉及之層級，嚴查究辦；而該案經查證屬實，蔡確實涉足不妥當場所，調查完畢後，依「警察人員非因公不得涉足不妥當場所懲罰原則」規定及「警察人員獎懲標準」，從重核予記過二次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導，同時從嚴追究時任主管的考核監督不周責任。

台南市警局指出，蔡確實涉足不妥當場所，調查完畢後，依相關規定從重核予記過二次，改調為非主管及行政警察職務。圖／翻拍照
台南市警局指出，蔡確實涉足不妥當場所，調查完畢後，依相關規定從重核予記過二次，改調為非主管及行政警察職務。圖／翻拍照

警察 台南

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