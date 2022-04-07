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影／西濱後龍南下路段大貨車撞毀門架 交通受阻至清晨

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛滿載廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線苗栗縣後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控翻覆並撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，大貨車車頭全毀，駕駛人受困被救出送醫，胸部及臉部受擦撞傷，意識清楚，車禍原因待調查釐清。

受到這起事故影響，大貨車的廢土傾覆在車道上，且油汙流出，南下交通受阻，救難人員協助清理，直到清晨6點多才恢復通行。

警方指出，台61線西濱快速公路104至107公里的橋梁路段現正施工改建，車道縮減，預計2025年4月完工，呼籲駕駛人行經當地路段時小心慢行，避免發生事故。

苗栗縣消防局指出，昨天深夜11點25分接獲通報，台61線西濱快速公路南下106.9公里處有車禍發生，派遣後龍消防分隊人車趕往，現場大貨車翻覆造成駕駛人受困，救援人員使用破壞器材，在深夜11點55分將傷患救出送醫，患者意識清楚，臉部輕微擦傷，送往大千醫院治療。

一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供
一輛載運廢土的大貨車昨天深夜11點多在台61線後龍赤土崎南下路段，疑似擦撞分隔島後失控撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地，車頭毀損嚴重。圖／民眾提供

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