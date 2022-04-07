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女大生疑因負氣離家 在彰濱漁港碼頭落水失蹤

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

昨天凌晨有釣客在彰濱工業區漁港碼頭釣魚時，聽到落水及拍水聲，疑似有人落水，向警方報案，警方依岸邊留下的一輛機車及手機，查出是住彰化市一名女大學生所有，她疑因與家人吵架負氣離家未歸，消防及海巡人員昨天在周遭海域搜尋未著，今天上午持續搜尋。

彰化縣消防局是在昨天凌晨0時3分接獲警方轉報，立即2艘救生艇從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋，另出動空拍機於落水點周遭來回搜尋，其餘消防人員及海巡人員沿海岸線來回搜尋，卻未見蹤影。

消防局昨天全天擴大搜尋，出動各式消防車輛5輛、救護車1輛、船艇2艘及空拍機，海巡單位有人員8名、船艇1艘加入，加上救難協會人員10名、水上摩托車2台、船艇1艘(擁有水下聲納)，找遍周邊海域，但到昨晚7時許，天色已晚，仍無下落，徵得家屬同意，今天上午持續搜尋。

據了解，這名女大生5日晚間疑與家人爭吵，即負氣騎著機車離家未歸。直到6日凌晨0時許，有一名在彰濱工業區漁港碼頭釣魚釣客向警方報案，表示發現有一名女子騎機車進入，隨後聽到落水及拍水聲音，研判是落水。

警方依岸邊留頭的機車及手機查出這名女大生身分，連絡家人到場。至於這名女大生的落水，是想不開還是故意避不見面，仍待消防人員持續搜尋的結果。

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住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在周遭海域搜尋，並動用空拍機，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在周遭海域搜尋，並動用空拍機，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在連夜周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在連夜周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在連夜周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在連夜周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供
住彰化市女大生疑似在彰濱工業區漁港碼頭落水，消防及海巡人員在周遭海域搜尋，到目前仍無結果。圖／彰化縣消防局提供

空拍機 海巡

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