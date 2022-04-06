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網友爆料小隊長喝花酒還附照 南警：如屬實依規定處分
台南市警四分局前蔡姓小隊長，今晚被人在PTT實業坊爆料到酒店喝花酒，還附上2張他的照片；台南市警察局今晚針對此事緊急開專案會議，並表示，如爆最料屬實，就會進行最嚴厲處分，絕不護短。
爆料文章並指出，第四分局因為駐地在安平五期的關係，轄區內八大行業與酒店林立。所以整個分局的喝酒文化早就根生蒂固，破案要喝、同事調單位要喝，蔡姓前偵查隊長帶隊喝花酒，蔡則表示，他不會到酒店喝花酒。
文中還點名副分局長也是個超級酒罐子，人只要一下車，都還沒走到店門口，一大票少爺就會衝上前遞上熱毛巾。這名副分局長對此不回應。市警四分局，喝酒是個人行為，疫情下很少聚餐，幹部常有勤務，不適合喝酒。
台南市警察局今天深夜得知此事，由局長方仰寧主持專案會議，找回相關人員釐清事件來龍去脈，蔡姓小隊長被緊急召回警分局，由督察詢問中。
PTT文章爆料者指出，蔡姓前偵查隊長烙賽醜聞爆發後，台南警局高層至今感覺不出任何一絲檢討反省之意。反而使盡全力在內部調查上，上級還頻頻對內放話，誓言要徹查到底是誰走漏隊長烙賽的消息，並重懲抓耙子，實在讓人對警界文化感到可笑，會寫到你們真的要真心檢討為止。
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