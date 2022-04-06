桃園地檢又被詐團冒充 錯字百出騙「帳戶清零」索款

桃園地檢署上月才接獲民眾反映接到假公文，還在偵辦中，今天又傳出有人收到「台灣桃園地方『警』察署」偽造公函，聲稱會同金管會審查「富瑞投資者服務公司」發現內線交易，要求民眾於7天內提領帳戶資金並繳納15%保證金，否則帳戶將凍結「清零」；桃檢澄清全是假公文，呼籲民眾勿上當，已分案偵辦中。

這封偽造公文以「台灣桃園地方『警』察署」為名，發文日期為昨天，稱法務部派桃檢及「台灣金融監督管理委員會」對「富瑞投資者服務公司」督導審查，並聲稱查到不法之徒透過內線交易獲利，要求投資人於7天內盡快辦理資金提領工作。

假公文還說，桃檢將派「督導官」掛署證到各單位進行督導作業，投資人為證明資金合法來源，在提領資金時須繳納15%保證金，否則帳戶將「全部凍結」並予以「清零」，要求各單位配合。

然而假公文內容錯字、謬誤百出，例如標題「警察署」、繳納寫「緻納」、辦理寫「辨」理、「資」字用簡體等等，均跟一般公文落差甚大，而受文者寫「地方法院檢察署」也完全不合實情。