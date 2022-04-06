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清明放假之必要？專家：應改為彈性放假

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法律無假期 台南清明連假取締134件酒駕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

清明節連假，台南市展開取締酒後駕車專案，期間共取締酒後駕車134件，其中涉公共危險罪嫌103件，拒測6件，同車乘客受罰6件。市警局交通大隊今天說，顯見仍有許多民眾存有僥倖心態，以身試法。

加重處罰酒（毒）駕新法於今年3月31日上路，如有酒（毒）駕行為，一律吊扣汽機車牌照2年，如因而肇事致人重傷或死亡則沒入車輛；如為10年內累犯並公布姓名、照片及違法事實；另因乘客有防止駕駛酒駕義務，這次修法也加重乘客處罰金額為6千元以上至1萬5千元以下；如民眾投機取巧租車或駕駛共享車輛規避酒駕，也會依駕駛人遭罰條款所處罰鍰再加罰二分之一。

警方呼籲，在酒駕重罰下，駕駛朋友勿酒後駕車，可搭乘計程車或善用代客叫車、代駕服務服務，避免觸法。南市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓說，千萬不要心存僥倖，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

台南市警局長方仰寧說，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

清明連假，台南市警方共取締134件酒後駕車。記者黃宣翰／攝影
清明連假，台南市警方共取締134件酒後駕車。記者黃宣翰／攝影

酒駕 計程車

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