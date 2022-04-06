桃園婦摔車濺血一地 休假「救護好手」熱心助送醫

桃園市桃園區今天上午發生一起路口汽機車車禍，68歲蘇姓機車女騎士摔車倒地、額頭被墨鏡刮到撕裂傷，現場濺出一灘血跡，正好龜山消防分隊員謝清宇休假路過，趕緊替她加壓止血，並協助救護人員放置擔架、器材，讓婦人順利送醫治療。

警方調查，蘇婦今天上午11時20分許騎機車，經桃鶯林森路橋底下，由林森路涵洞上來準備轉往桃鶯路，蘇姓男子則駕駛轎車由紹興街往鶯歌方向直行，兩車在路口發生對撞；婦人額頭被墨鏡刮傷，當場血流如注，現場濺出一灘血跡。

這時龜山分隊隊員謝清宇輪休返家，路過事發路段時發現車禍，馬上停車協助報案，確認現場已放置警示用三角架後，立刻上前查看婦人傷勢，針對不斷流血的額頭加壓止血，並確認頸椎無受傷。

轄區大林分隊救護人員隨後趕至現場，立即清洗傷口及止血包紮，謝清宇則協助將擔架及器材定位，直到救護車將傷者送醫後才離開現場；婦人全程意識清楚，送醫後幸無大礙。

今年31歲的謝清宇是105年特考班出身，消防資歷5年，平時做事認真負責、有上進心，對救護工作尤其有熱忱，曾獲消防署108年「接生好手」殊榮，今天是第一次於輪休返家途中遇車禍，直言「還好阿姨沒事，真是太好了」。