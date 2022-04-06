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愛女自8樓墜下慘死 母質疑是她男友推下告殺人不起訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名19歲女子去年墜樓而死，母親哀慟懷疑是男友將她推下，報警告他殺人；但檢警調查發現，女子有精神相關病史，死時無過量藥物及酒精反應，且生前也曾傳送交代後事的訊息，因無監視器或證人指證，認定男友罪嫌不足，不起訴處分。

警方調查，死者李姓女子（19歲）與李姓男友（19歲）時住在桃園市一處社區7樓，雙方去年11月6日晚上8時許因故發生爭執，李女自8樓高頂樓墜下，經送醫急救仍因顱骨粉碎性骨折及創傷性休克而死；李母悲憤，懷疑是男友將她推下，告李男殺人。

然檢方調查，案發時無監視器、也沒有目擊者指證李男推人，且案發後警方經李自願同意搜索7樓住處，並未扣得任何可疑物品；且死者經解剖並未發現抵禦傷、掙扎或銳器傷，身上也沒有被推下造成的碰牆傷，血液中抗憂鬱及安眠藥物未超標，無酒精成分，事發時意識應無意識不清。

檢方詢問死者母親，得知李女生前有憂鬱症史，有自殘、輕生紀錄，且調查發現她在墜樓前曾傳類似交代後事的訊息給母親及男友，認為李男罪證不足，不起訴處分。

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桃園市19歲女子自8樓墜下而死，母親質疑是男友推下，怒告殺人，但因罪證不足，檢方不起訴處分。示意圖／取自Ingimage
桃園市19歲女子自8樓墜下而死，母親質疑是男友推下，怒告殺人，但因罪證不足，檢方不起訴處分。示意圖／取自Ingimage

憂鬱症 桃園 監視器

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