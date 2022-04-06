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影／回家不見重度失智母 兒深夜騎單車狂找求警助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市童姓男子在3日深夜騎著單車在街頭神色慌張，引發警員注意，童向警員求助，工作返家後，發現母親不在家中，因為母親患有重度失智症，擔心母親深夜在街頭行走，可能衍生意外，希望警方幫忙，警方獲報後，根據童提供的相片特徵，順賴在附近尋獲童母，解除一場虛驚。

第二警分局文正所警員葉旻傑，3日凌晨零時許騎車巡邏時，遇到騎著單車的童姓男子慌忙求助，童男急訴凌晨下班返家，卻發現患有失智症的75歲母親不在家，先至附近派出所報案後，仍擔憂母親夜晚行走於巷弄間易發生意外，急忙踩著單車出門尋找，於暗夜中卻遲遲未見母親身影。

警方詢問，有無母親穿著的顯著特徵、有無慣性逗留，或失智前經常拜訪的親友家，童男趕緊提供出門上班前為母親拍攝的影像，並表示母親失智多年都是由自己單獨照護，所以對於母親可能行跡實在毫無頭緒。

警員先安撫童男著急情緒，並翻拍相關特徵供線上員警多加留意，警員熱心還騎警車在轄內的巷弄間穿梭加強協尋，終在北區五權路、中清路口停等紅燈時，發現行經路口的婦人穿著與失蹤陳婦雷同，上前確認，果然是就是童母，「我們找妳好久了」，立即協請同仁帶返派出所，並通知童男這個好消息，童男頻頻感謝警員熱心協助。

第二警分局長陳家銘說，家中若有失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等，可加速聯絡家屬的時間，避免獨自在外易發生危險；另獨自照護長者的家屬，可多加利用關懷訪視等社會福利服務，避免緊急狀況發生時，無法自行就醫甚至可能錯過黃金救援期，造成撼事。

台中市童姓男子的母親患有重度失智症，3日深夜走失，警方獲報後順利在北區五權、中清路尋獲。圖／第二警分局提供
台中市童姓男子的母親患有重度失智症，3日深夜走失，警方獲報後順利在北區五權、中清路尋獲。圖／第二警分局提供

失智症 單車

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