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男不爽超車被按喇叭 國道上亮槍恐嚇遭起訴
顏姓男子去年駕駛白色休旅車行經國道一號南下19公里處亂超車，遭後方吳姓貨車司機按喇叭示警，不料顏男涉嫌搖下車窗，掏出手槍涉嫌恐嚇司機。司機下交流道後立即報案，警方循線找到顏男身分，並從住處搜出1把克拉克手槍，顏男遭依恐嚇罪起訴；黃姓室友則遭依未經許可持有非制式手槍罪嫌起訴。
去年8月6日下午5時許，顏男駕駛休旅車白色休旅車行經國道一號南下19公里處，疑似因亂換車道超車，和後方吳姓貨車司機有行車糾紛，涉嫌搖下車窗叫囂「逼啥小」「沒看過槍嗎」還持槍枝指向司機揮舞，鳴槍1次。
吳姓貨車司機只因按喇叭示警前方超車的顏男，就被持槍恐嚇，心生畏懼，當下記下車牌和駕駛特徵，下交流道後，隨即前往南港分局玉成派出所報案。
警方循線查出駕駛就是現年54歲顏姓男子，1個月後持搜索票前往新北市汐止區住處搜索，查出1把克拉克手槍。顏男供稱，在國道上有搖下車窗手，持物品想丟人，但「我拿釣魚的架桿器」目的是要嚇阻司機不要再靠近，沒有恐嚇，否認持有槍枝。
顏男同住的黃姓室友則認罪，坦承持有槍支，且供出槍枝來源是2年前在基隆八斗子漁港，向「建仁兄」取得，顏男遭依槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可持有非制式手槍罪嫌」起訴。檢方認定，顏男在國道上持手槍叫囂、揮舞、鳴槍等行為，涉嫌恐嚇罪，不採信手持釣魚的架桿器的辯詞，全案依恐嚇罪嫌起訴。
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