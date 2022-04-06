男不爽超車被按喇叭 國道上亮槍恐嚇遭起訴

顏姓男子去年駕駛白色休旅車行經國道一號南下19公里處亂超車，遭後方吳姓貨車司機按喇叭示警，不料顏男涉嫌搖下車窗，掏出手槍涉嫌恐嚇司機。司機下交流道後立即報案，警方循線找到顏男身分，並從住處搜出1把克拉克手槍，顏男遭依恐嚇罪起訴；黃姓室友則遭依未經許可持有非制式手槍罪嫌起訴。

顏姓男子遭依恐嚇罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

去年8月6日下午5時許，顏男駕駛休旅車白色休旅車行經國道一號南下19公里處，疑似因亂換車道超車，和後方吳姓貨車司機有行車糾紛，涉嫌搖下車窗叫囂「逼啥小」「沒看過槍嗎」還持槍枝指向司機揮舞，鳴槍1次。

吳姓貨車司機只因按喇叭示警前方超車的顏男，就被持槍恐嚇，心生畏懼，當下記下車牌和駕駛特徵，下交流道後，隨即前往南港分局玉成派出所報案。

警方循線查出駕駛就是現年54歲顏姓男子，1個月後持搜索票前往新北市汐止區住處搜索，查出1把克拉克手槍。顏男供稱，在國道上有搖下車窗手，持物品想丟人，但「我拿釣魚的架桿器」目的是要嚇阻司機不要再靠近，沒有恐嚇，否認持有槍枝。