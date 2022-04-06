影／工地電纜屢遭竊 竊嫌被保全員撞見 辯：巡視工地

新北市汐止區一處工地電纜線屢遭竊，清明連假期間，保全員撞見竊賊陳姓男子出入工地，報警逮正著，陳嫌竟辯「巡視工地」，警方在其背包內還搜出一把武士刀，警詢後依加重竊盜未遂及違反槍砲罪嫌送辦。

新北市汐止區一處工地電纜線屢遭竊，清明連假期間，保全員撞見竊賊陳姓男子出入工地，報警逮正著，陳嫌竟辯「巡視工地」。記者王長鼎／翻攝

汐止警分局於清明連假4月3日中午接獲轄內一處建築工地保全報案稱，擺放工地內電纜線在今年3月間連續3次遭竊，損失總金額約20多萬元，雖然工地周邊均設有圍籬管制，但地下室監視器曾遭人故意轉向，值班保全發現放置地下室儲藏室的電線被剪斷一綑放置土地外，且隨後巡邏發現陌生男子在工地地下室徘徊，行跡十分可疑。

轄區汐止派出所循線過濾監視器，鎖定一名穿深色衣物、雨鞋、戴黑色鴨舌帽、背後背包的陳姓男子（67歲）涉嫌重大。經研判陳嫌可能食髓知味，再次犯案，員警3 日深夜至工地內埋伏守株待兔，果真在3日晚上10時許，又見陳男出現在地下室四處巡視，且手持棍子準備犯案，員警立即上前逮人，並當場在其背包內搜出一把武士刀、外送包、棍子等作案工具。