聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／工地電纜屢遭竊 竊嫌被保全員撞見 辯：巡視工地
新北市汐止區一處工地電纜線屢遭竊，清明連假期間，保全員撞見竊賊陳姓男子出入工地，報警逮正著，陳嫌竟辯「巡視工地」，警方在其背包內還搜出一把武士刀，警詢後依加重竊盜未遂及違反槍砲罪嫌送辦。
汐止警分局於清明連假4月3日中午接獲轄內一處建築工地保全報案稱，擺放工地內電纜線在今年3月間連續3次遭竊，損失總金額約20多萬元，雖然工地周邊均設有圍籬管制，但地下室監視器曾遭人故意轉向，值班保全發現放置地下室儲藏室的電線被剪斷一綑放置土地外，且隨後巡邏發現陌生男子在工地地下室徘徊，行跡十分可疑。
轄區汐止派出所循線過濾監視器，鎖定一名穿深色衣物、雨鞋、戴黑色鴨舌帽、背後背包的陳姓男子（67歲）涉嫌重大。經研判陳嫌可能食髓知味，再次犯案，員警3 日深夜至工地內埋伏守株待兔，果真在3日晚上10時許，又見陳男出現在地下室四處巡視，且手持棍子準備犯案，員警立即上前逮人，並當場在其背包內搜出一把武士刀、外送包、棍子等作案工具。
陳男被逮時，矢口否認犯行，還辯稱有人請他「巡視工地」，經警方追問才坦承不諱，警詢後依加重竊盜未遂及違反槍砲罪嫌行犯移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言