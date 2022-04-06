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笨竊花1小時拔鋼筋變賣僅得手800 機車露餡警通知送辦

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區高大特區某營造工地氣動鎚、電動鎚遭竊，損失約4萬元，一個月後楠梓警分局加昌派出所又接獲加宏路內公園步道工程鋼筋100支被偷，損失約3000元，警方調閱監視器發現兩案是同一人所為，通知藍姓竊嫌到案說明，藍男坦承犯案，但贓物已個別變賣，全案詢後依竊盜罪嫌送辦。

高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝

據了解，藍姓男子（38歲）無業，常在楠梓騎機車遊蕩，2月27日下午5時許閒晃經過高大特區的新建案工地，見工地大門未關進入行竊，發現氣動鎚等工具直接帶走，離開時工地監視器清楚拍到藍男的臉及機車車牌，工地負責人發現遭竊趕緊報警，清點共計損失7支氣動鎚、2支電動鎚，損失約4萬元。

員警3月23日又獲報，加宏路旁公園因施作景觀步道工程，鋼筋已插在土裡待乾，沒想到一夕之間全部不見，共100支鋼筋損失約3000元，雖然工地沒有監視器直接拍到遭竊現場，但員警調閱附近監視器，發現藍男在前一晚凌晨3時許曾騎機車經過工地附近，懷疑藍男涉有重嫌，4月4日通知到案說明。

藍男坦承，2案都是他所為，為了拔鋼筋，他徒手一根一根拔起，花了1個多小時才拔完，竊取當天就直接變賣換錢，氣動鎚與電動鎚僅變賣1000元，鋼筋也只有800元。警詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局提醒，工地因常留有建材、工具等物可供變賣，時常成為小偷下手的目標，楠梓分局已列管轄內各施工處所，加強巡邏密度與守望，並聯合施工單位建置監錄系統與保全，防制不法，共同守護民眾財產的安全。

高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名藍姓男子竊取工地氣動鎚、電動鎚，隔了一個月又偷鋼筋變現，監視器清楚拍下藍男長相及機車車牌，警循線通知藍男到案送辦。記者陳玫伶／翻攝

監視器 竊盜 保全

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