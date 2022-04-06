快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就愛安全帽！南警緝獲安全帽怪盜 起獲30頂贓物

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

55歲徐姓男子本月4日上午涉嫌先在東區長榮路偷取多頂機車安全帽後，警方據報依竊盜罪嫌函送法辦，5日凌晨又到同一路段偷取安全帽，警方獲報當場人贓俱獲，警詢後擴大追查，他一天內共偷30頂安全帽，警詢後依竊盜罪嫌移送南檢調查，警方並建請預防性羈押，但檢方偵訊後請回。

台南市警一分局東寧派出所，4日上午10點多，接獲居住東區長榮路2段居民報案指稱，放置於機車座墊上或掛在機車後照鏡上安全帽遭竊，部分機車上照後鏡及手機架遭竊取。

無獨有偶，警方又陸續接獲報案指稱，在東寧路與長榮路口附近有民眾發現掛在機車置物架上衣物及安全帽不翼而飛，警方立即派員調查。

員警到案發現場勘查蒐證，發現中年男子涉嫌重大，正當警方掌握男子身形衣著時，同日11點多發現男子恰好返回現場，警方旋即上前盤查，徐姓男子自知無法抵賴，即帶同警方取贓，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

徐嫌竟於5日凌晨再次前往長榮路2段巷弄竊取安全帽時，為居民發現通報警方，員警迅速到場後發現徐手上還拿著剛竊取來的5頂安全帽，當場人贓俱獲，隨即依竊盜現行犯將其逮捕，接續取贓又起獲多頂安全帽及夾娃娃機店商品1批，經統計徐嫌於1日內犯下竊盜案近40起，光是安全帽共30頂都未變賣警方懷疑他有戀物癖。

警方起獲為數眾多且不知所有人安全帽，無巧不成書，4日晚間9點多，東寧派出所所長胡宜智與警員賴蓉磁巡邏時，在東寧路與長榮路口發現女子騎乘機車未帶安全帽予攔查舉發後，女子委屈地向警方表示，她安全帽遭竊以致沒帽可戴，警方立即將查扣無人認領之安全帽相片讓該女指認，女子隨即發現其中一頂正是自己遭竊的安全帽，安全帽失而復得，女子喜出望外。

徐姓男子涉嫌偷取安全帽，遭警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子涉嫌偷取安全帽，遭警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

竊盜

延伸閱讀

按一下喇叭慘被8+9拿球棒砸車　影片曝光兇手疑是知名YouTuber

女子「三步驟」縱火 桃園壽司郎火勢快速延燒畫面曝光

艾爾登方向盤！神人用賽車模擬設備打敗《艾爾登法環》女武神

精心策畫搶高雄三銀...今與妻兒出遊仍遭逮 犯案動機曝

相關新聞

恐怖！男外送員等餐點時人車倒地 眼睛插入盆栽鐵條

台南市男性外送人員，今晚7點多疑在中西區店家前等候餐點時，機車不明原因連人帶車摔倒，外送員臉部撞到路旁盆栽內的鐵條，鐵條...

基隆中正公園男廁疑遭縱火 整間被燒黑便池起火

基隆市壽山路中正公園一處男廁，今天中午發生火警，消防人員到場時發現火舌竄出，出現濃煙，裡面的裝潢及天花板都燒毀，消防人員...

就愛安全帽！南警緝獲安全帽怪盜 起獲30頂贓物

55歲徐姓男子本月4日上午涉嫌先在東區長榮路偷取多頂機車安全帽後，警方據報依竊盜罪嫌函送法辦，5日凌晨又到同一路段偷取安...

國5共乘停車場車輛遭人「放氣」宜警擴大調監視器追查

為了方便宜蘭人共乘車輛往返台北工作，縣政府在國5平原線底下規劃幾處停車場，最近卻發生有車輛無故被「放氣」，民眾報案後，警...

轎車遭控逼車、輾壓捷安特後肇逃 車主徵求行車記錄器

台北市陽明山惇敘高中前方路段，4月5日上午7時許，一輛黑色本田轎車駕駛遭控，疑似朝前方2輛公路自行車逼車、連按多下喇叭，...

阿伯拉肚子沒帶衛生紙 超商餐巾紙隨手拿被送法辦

高雄72歲張姓男子肚子痛，急著跑到林園區一家連鎖超商解放，沒帶衛生紙的他順手拿了貨架一包餐巾紙，沒料離開廁所時卻沒結帳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。