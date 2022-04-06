就愛安全帽！南警緝獲安全帽怪盜 起獲30頂贓物

55歲徐姓男子本月4日上午涉嫌先在東區長榮路偷取多頂機車安全帽後，警方據報依竊盜罪嫌函送法辦，5日凌晨又到同一路段偷取安全帽，警方獲報當場人贓俱獲，警詢後擴大追查，他一天內共偷30頂安全帽，警詢後依竊盜罪嫌移送南檢調查，警方並建請預防性羈押，但檢方偵訊後請回。

台南市警一分局東寧派出所，4日上午10點多，接獲居住東區長榮路2段居民報案指稱，放置於機車座墊上或掛在機車後照鏡上安全帽遭竊，部分機車上照後鏡及手機架遭竊取。

無獨有偶，警方又陸續接獲報案指稱，在東寧路與長榮路口附近有民眾發現掛在機車置物架上衣物及安全帽不翼而飛，警方立即派員調查。

員警到案發現場勘查蒐證，發現中年男子涉嫌重大，正當警方掌握男子身形衣著時，同日11點多發現男子恰好返回現場，警方旋即上前盤查，徐姓男子自知無法抵賴，即帶同警方取贓，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

徐嫌竟於5日凌晨再次前往長榮路2段巷弄竊取安全帽時，為居民發現通報警方，員警迅速到場後發現徐手上還拿著剛竊取來的5頂安全帽，當場人贓俱獲，隨即依竊盜現行犯將其逮捕，接續取贓又起獲多頂安全帽及夾娃娃機店商品1批，經統計徐嫌於1日內犯下竊盜案近40起，光是安全帽共30頂都未變賣警方懷疑他有戀物癖。