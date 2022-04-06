影／桃園小貨車火燒車爆炸危險 男掃墓停車成廢鐵

桃園市大溪區康莊路三段的漆彈場馬路旁停放一輛小貨車，今天上午10時50分然突起火冒煙燃燒，車燃料助燃下，小貨車整輛陷入大火燃燒，更發生2、3次爆炸聲，十分危險，一旁靠近電桿高壓電箱，警方迅速趕到，擔心危險，使用小型滅火器無效，通報消防隊員緊急撲滅火勢，小貨車燒成廢鐵。

桃園市大溪馬路旁小貨車火燒車，大火猛烈引發爆炸聲。記者曾增勳／攝影

警方、桃園市消防局表示，大溪區康莊路三段、一家漆彈場的馬路旁，停放一輛小貨車突然起火，不料大火「轟」一聲引燃，整車陷入大火，警方會同漆彈場人員立即拿起小型滅火器，在消防員趕到前試圖撲滅火勢，但是火勢太火，更發生多數爆炸聲，火燒車上方更靠近高壓電箱危險，警方管制交通，消防隊趕到在11時30分前撲滅火勢，幸無人傷亡。