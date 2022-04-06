轎車遭控逼車、輾壓捷安特後肇逃 車主徵求行車記錄器

台北市陽明山惇敘高中前方路段，4月5日上午7時許，一輛黑色本田轎車駕駛遭控，疑似朝前方2輛公路自行車逼車、連按多下喇叭，還涉嫌輾壓其中一輛公路車後逃逸。公路自行車騎士的妻子上網徵求行車記錄器，盼能還原肇事經過。

轎車遭控疑似逼車、輾壓單車。記者蕭雅娟／翻攝

公路自行車騎士的妻子在臉書po文，徵求網友提供行車記錄器，po文指出，4月５日上午7點30分許，在惇敘高工校門行義路轉陽投公路段，她的先生和朋友騎公路車，遭後方的轎車逼車、按喇叭，他們感到危險下車理論，不料轎車駕駛「搖下車窗咆哮後接著輾過他的公路車開走了...」公路車支架多處斷裂、輪組破鎖，經送到捷安特門市，已確認無法修復。

po文者稱，當時北投分局警方在場指揮交通，車禍當下警方以「音速小子」般速度秒出現協助，讓人讚嘆台灣警察的辦事效率！同時也很詫異這位肇事逃逸車主的勇氣。整起事件已完成報案，但因為監視器死角沒有拍到肇事逃逸畫面，po文徵求路過的車主提供行車記錄器。

北投分局今指出，因清明掃墓車潮，昨天上午惇敘高工前路中擺放交通錐管制車流，一輛自行車和一輛轎車疑因鳴按喇叭超車發生糾紛，自行車騎士報案稱，把自行車停在路旁但卻遭轎車碾壞，指控轎車肇事逃逸，全案經調閱監視器，並通知叫車駕駛人今下午到案說明。