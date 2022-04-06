快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車遭控逼車、輾壓捷安特後肇逃 車主徵求行車記錄器

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市陽明山惇敘高中前方路段，4月5日上午7時許，一輛黑色本田轎車駕駛遭控，疑似朝前方2輛公路自行車逼車、連按多下喇叭，還涉嫌輾壓其中一輛公路車後逃逸。公路自行車騎士的妻子上網徵求行車記錄器，盼能還原肇事經過。

轎車遭控疑似逼車、輾壓單車。記者蕭雅娟／翻攝
轎車遭控疑似逼車、輾壓單車。記者蕭雅娟／翻攝

公路自行車騎士的妻子在臉書po文，徵求網友提供行車記錄器，po文指出，4月５日上午7點30分許，在惇敘高工校門行義路轉陽投公路段，她的先生和朋友騎公路車，遭後方的轎車逼車、按喇叭，他們感到危險下車理論，不料轎車駕駛「搖下車窗咆哮後接著輾過他的公路車開走了...」公路車支架多處斷裂、輪組破鎖，經送到捷安特門市，已確認無法修復。

po文者稱，當時北投分局警方在場指揮交通，車禍當下警方以「音速小子」般速度秒出現協助，讓人讚嘆台灣警察的辦事效率！同時也很詫異這位肇事逃逸車主的勇氣。整起事件已完成報案，但因為監視器死角沒有拍到肇事逃逸畫面，po文徵求路過的車主提供行車記錄器。

北投分局今指出，因清明掃墓車潮，昨天上午惇敘高工前路中擺放交通錐管制車流，一輛自行車和一輛轎車疑因鳴按喇叭超車發生糾紛，自行車騎士報案稱，把自行車停在路旁但卻遭轎車碾壞，指控轎車肇事逃逸，全案經調閱監視器，並通知叫車駕駛人今下午到案說明。

北投分局呼籲，用路人行駛道路上遇管制時應耐心等候，彼此間相互體諒禮讓，勿逞一時之快或意氣用事，以維護車輛通行秩序。

公路車妻子上網po文稱求行車記錄器。記者蕭雅娟／翻攝
公路車妻子上網po文稱求行車記錄器。記者蕭雅娟／翻攝
車輛疑似遭輾壓無法修復。記者蕭雅娟／翻攝
車輛疑似遭輾壓無法修復。記者蕭雅娟／翻攝
車輛疑似遭輾壓無法修復。記者蕭雅娟／翻攝
車輛疑似遭輾壓無法修復。記者蕭雅娟／翻攝

自行車 行車記錄器 北投

延伸閱讀

台61線疑重機自撞分隔島 騎士噴飛對向遭輾 屍首分離亡

遊覽車突急剎 導遊撞扶手...門牙慘被撞斷

國1南下台南路段轎車翻落邊坡 路面散落物多待清除

影／左轉轎車撞直行機車 騎士拋飛大字型轉180度墜地

相關新聞

恐怖！男外送員等餐點時人車倒地 眼睛插入盆栽鐵條

台南市男性外送人員，今晚7點多疑在中西區店家前等候餐點時，機車不明原因連人帶車摔倒，外送員臉部撞到路旁盆栽內的鐵條，鐵條...

影／工人暗夜開車恍神撞路邊 翻車四輪朝天人無恙

彰化縣黃姓工人在台中工作，今天凌晨3時許開車行經北區時，疑精神不濟，撞上路旁停放的計程車後翻覆，四輪朝天，黃爬出車外待援...

就愛安全帽！南警緝獲安全帽怪盜 起獲30頂贓物

55歲徐姓男子本月4日上午涉嫌先在東區長榮路偷取多頂機車安全帽後，警方據報依竊盜罪嫌函送法辦，5日凌晨又到同一路段偷取安...

國5共乘停車場車輛遭人「放氣」宜警擴大調監視器追查

為了方便宜蘭人共乘車輛往返台北工作，縣政府在國5平原線底下規劃幾處停車場，最近卻發生有車輛無故被「放氣」，民眾報案後，警...

轎車遭控逼車、輾壓捷安特後肇逃 車主徵求行車記錄器

台北市陽明山惇敘高中前方路段，4月5日上午7時許，一輛黑色本田轎車駕駛遭控，疑似朝前方2輛公路自行車逼車、連按多下喇叭，...

阿伯拉肚子沒帶衛生紙 超商餐巾紙隨手拿被送法辦

高雄72歲張姓男子肚子痛，急著跑到林園區一家連鎖超商解放，沒帶衛生紙的他順手拿了貨架一包餐巾紙，沒料離開廁所時卻沒結帳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。