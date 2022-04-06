不熟路況...冒雨沿騎8公里抓寶可夢 沒抓到還犁田
新北市楊姓男子，日前凌晨冒雨騎車沿路抓「寶可夢」，不料，車騎了8公里，寶可夢沒抓到，卻因天雨路滑又不熟路況，連人帶車摔進樹林區柑園街1段133巷產業道路旁田裡。警方獲報趕抵，協助楊男把機車從田裡搬移到路面，經檢視楊男沒有外傷，隨後讓楊男自行騎車離開。
據了解，62歲楊姓男子，上周六凌晨3時許，獨自從新北市土城區騎車外出，準備到樹林區抓「寶可夢」，途中，他用手機導航騎經樹林區柑園街1段133巷30-1號旁，疑因天雨路滑又不熟路況，加上產業道路光線昏暗，導致楊男連人帶車直接摔進田裡。
楊男摔落田裡人沒有受傷，卻無法獨力把機車抬上路面，加上「寶可夢」又沒抓到，自己懊惱呆站路邊許久，最後才打電話向警方求助。樹林警分局警員王彥友、陳岳賢獲報迅速趕抵，協助楊男把機車抬移到路旁，經檢視楊男沒有外傷，隨後帶返回所通知家人帶回。
樹林警方提醒，民眾使用導航切勿盲目跟隨其路線，應先確定是否為小路，若真的無法確認，也可使用提供街景照片的導航或至附近派出所詢問真實路況，並應隨時更新導航軟體，以免導錯路線發生危險。
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