不熟路況...冒雨沿騎8公里抓寶可夢 沒抓到還犁田

新北市楊姓男子，日前凌晨冒雨騎車沿路抓「寶可夢」，不料，車騎了8公里，寶可夢沒抓到，卻因天雨路滑又不熟路況，連人帶車摔進樹林區柑園街1段133巷產業道路旁田裡。警方獲報趕抵，協助楊男把機車從田裡搬移到路面，經檢視楊男沒有外傷，隨後讓楊男自行騎車離開。

據了解，62歲楊姓男子，上周六凌晨3時許，獨自從新北市土城區騎車外出，準備到樹林區抓「寶可夢」，途中，他用手機導航騎經樹林區柑園街1段133巷30-1號旁，疑因天雨路滑又不熟路況，加上產業道路光線昏暗，導致楊男連人帶車直接摔進田裡。

楊男摔落田裡人沒有受傷，卻無法獨力把機車抬上路面，加上「寶可夢」又沒抓到，自己懊惱呆站路邊許久，最後才打電話向警方求助。樹林警分局警員王彥友、陳岳賢獲報迅速趕抵，協助楊男把機車抬移到路旁，經檢視楊男沒有外傷，隨後帶返回所通知家人帶回。