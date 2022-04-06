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男騎車暈倒路口...後方「追撞」 警消馳援發現誤會一場

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨晚騎機車，到路口時因身體不適突暈眩倒地，後方機車騎士見狀趕緊下車攙扶，但因未熄火不小心讓車爆衝撞到躺平的前車；警消接獲巡守隊報案到場，一開始以為是交通事故，釐清無人受傷後，趕緊將男子送醫檢查。

桃園警分局指出，鐘姓男子（57歲）昨天晚上9時50分許行經桃園區中正五街一處巷口，突感身體不適，因而頭暈無力自摔倒地；後方彭姓男騎士見狀，熱心上前準備攙扶，卻因未熄火誤觸油門，導致機車暴衝撞上鐘男車輛，幸未造成人員受傷。

這時長德里巡守隊員巡邏發現，以為發生交通事故，立即上前協助並通報轄區埔子派出所前往處理。

警消迅速趕抵現場，經瞭解鐘男前往超市購物正準備返家，不料突然一陣暈眩倒地，疑似是慢性病導致血糖過高，也還沒吃晚餐，消防人員初步檢測並詢問病史後，將他送醫檢查；警方考量鐘獨居，也立即協助通知家屬前往醫院照料。

鐘男機車被撞受損，但他表示非常感謝熱心騎士與大家的協助，不會追究機車損毀的問題。

鐘男因慢性病發，昨晚騎車時突然倒地，後方機車騎士下車協助時誤觸油門，衝撞躺平的機車，但所幸無人受傷，鐘男也在警消協助下送醫檢查。記者楊湛華／翻攝
鐘男因慢性病發，昨晚騎車時突然倒地，後方機車騎士下車協助時誤觸油門，衝撞躺平的機車，但所幸無人受傷，鐘男也在警消協助下送醫檢查。記者楊湛華／翻攝

桃園 巡守 獨居

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