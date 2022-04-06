阿伯拉肚子沒帶衛生紙 超商餐巾紙隨手拿被送法辦

高雄72歲張姓男子肚子痛，急著跑到林園區一家連鎖超商解放，沒帶衛生紙的他順手拿了貨架一包餐巾紙，沒料離開廁所時卻沒結帳，被超商店員發現後報警，張男到案後喊冤，稱他是接電話急著離開才沒結帳，檢方調查後，認為雙方已和解，店家也不願追究，不起訴處分。

檢方調查，去年11月18日下午53分許，他急著跑到這家超商，衝入廁所卻發現超商沒提供衛生紙，所幸拿了一包價值38元的餐巾紙往廁所奔去，但解放結束後，張卻未結帳就離開。

後來店員進到廁所，發現張男用剩的餐巾紙，且包裝就跟貨架上的一樣，認為張沒結帳就離開，報警告張男竊盜。

張男到案後喊冤，稱他是急著上廁所，看到架上一捲衛生紙就直接拿來用，他是為了接電話才急著離開，並不是故意要行竊。但店家強調，廁所門前都有張貼「本店未提供衛生紙」的告示，如果客人有需要，應該要向店家購買。