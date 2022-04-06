快訊

疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿伯拉肚子沒帶衛生紙 超商餐巾紙隨手拿被送法辦

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄72歲張姓男子肚子痛，急著跑到林園區一家連鎖超商解放，沒帶衛生紙的他順手拿了貨架一包餐巾紙，沒料離開廁所時卻沒結帳，被超商店員發現後報警，張男到案後喊冤，稱他是接電話急著離開才沒結帳，檢方調查後，認為雙方已和解，店家也不願追究，不起訴處分。

檢方調查，去年11月18日下午53分許，他急著跑到這家超商，衝入廁所卻發現超商沒提供衛生紙，所幸拿了一包價值38元的餐巾紙往廁所奔去，但解放結束後，張卻未結帳就離開。

後來店員進到廁所，發現張男用剩的餐巾紙，且包裝就跟貨架上的一樣，認為張沒結帳就離開，報警告張男竊盜。

張男到案後喊冤，稱他是急著上廁所，看到架上一捲衛生紙就直接拿來用，他是為了接電話才急著離開，並不是故意要行竊。但店家強調，廁所門前都有張貼「本店未提供衛生紙」的告示，如果客人有需要，應該要向店家購買。

檢方調查後，認為張將餐巾紙留在廁所，讓下一位顧客使用，主觀上應無不法犯意，考量張男事後與超商達成和解，店長也不願追究張竊盜刑責，認定張無竊盜故意，不起訴處分。

衛生紙示意圖。記者張議晨/攝影
衛生紙示意圖。記者張議晨/攝影

衛生紙 超商

延伸閱讀

花蓮增10例足跡曝光 多是慈濟大學、超商店員接觸感染

獨／王喜並非個案 其他噴血旅客：請別糟蹋我們的配合

王喜PCR爆血發文控訴網熱論　莊人祥照片、捲筒衛生紙都成討論點

她搭高鐵遇「自私乘客」 氣炸喊：造成大家困擾

相關新聞

恐怖！男外送員等餐點時人車倒地 眼睛插入盆栽鐵條

台南市男性外送人員，今晚7點多疑在中西區店家前等候餐點時，機車不明原因連人帶車摔倒，外送員臉部撞到路旁盆栽內的鐵條，鐵條...

影／工人暗夜開車恍神撞路邊 翻車四輪朝天人無恙

彰化縣黃姓工人在台中工作，今天凌晨3時許開車行經北區時，疑精神不濟，撞上路旁停放的計程車後翻覆，四輪朝天，黃爬出車外待援...

阿伯拉肚子沒帶衛生紙 超商餐巾紙隨手拿被送法辦

高雄72歲張姓男子肚子痛，急著跑到林園區一家連鎖超商解放，沒帶衛生紙的他順手拿了貨架一包餐巾紙，沒料離開廁所時卻沒結帳，...

【重磅快評】法令落後釀災該是誰的責任？

全台最大的冷凍肉品倉庫美福倉儲大火延燒超過五百小時終於撲滅。災後發現，美福各項建管、消防安檢竟全都合格，因為相關法令落後...

要價近500萬特斯拉受困山區 警方「土法煉鋼」助脫困

住台北的潘姓男子清明連假期間駕駛要價近500萬元的特斯拉到苗栗縣苑裡鎮山區的民宿度假，不料途中因路況不熟，在產業道路迴轉...

聲援女性友人反遭持剪割頸 家長不服檢方僅認傷害

鄭姓男子今年2月23日傍晚6時，騎機車前往台南市永康區欲與何姓前女友見面，不滿她欲乘坐友人所開轎車離去，兩男發生口角，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。