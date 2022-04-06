【重磅快評】法令落後釀災該是誰的責任？

全台最大的冷凍肉品倉庫美福倉儲大火延燒超過五百小時終於撲滅。災後發現，美福各項建管、消防安檢竟全都合格，因為相關法令落後於新型建物的特殊安全需求，造成災情擴大。政府的安檢合格只適用於一般建物，安檢合格對特殊建物不等於安全保證。例如對美福這類大型倉儲，認同其大型機具作業需要，不要求做防火區劃，一旦起火，只能任其漫燒。

加以，政府並未要求特殊建物的安全業主應負主要責任，請問，核電廠、潛艦、超高層大樓萬一起火，雲梯車救得了嗎？做防火區隔有許多成功的例子，台大醫院是特殊建物，東址剛蓋好時四樓手術室火災，因為防火區隔做得徹底，火侷限在單一一間手術就控制住。現況落後的安檢法令，結果是累死消防仍滅不了火。

法令不健全的例子比比皆是。前幾天東南水泥拆水泥貯槽坍倒，造成高鐵雙向停駛大災難；追究拆除工人施工不當同時，也該檢討落伍的施工規範。國外的作法是專業技師精細計算後安裝炸藥爆破，類似東南水泥中空式筒倉的爆破，更要求必須向內潰倒。台灣禁止爆破法拆除類似建物，吊車工人只能土法以鋼錘鎚擊貯槽外壁；追究吊車工人工安責任，為什麼不追究法令落伍？

其實，美福大火真正的受災戶是周邊鄰居，五百多小時延燒退了冰的腐肉，民眾遭到慘無人道的臭刑、被臭死了，這苦頭還不知要忍受多久？幾年前桃園泰豐輪胎廠大火，灰黑橡膠微粒四處飄散，居民無法呼吸，誰來管？美福大火在市府強力介入下，業者同意給快被臭死的鄰居補償。為什麼因市府強力要求，美福才同意補償？美國三十多年前就訂有保障大型工廠周邊鄰居免無端遭殃的居民權益保障法令，台灣為什麼得等政府「德政」？