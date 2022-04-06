聲援女性友人反遭持剪割頸 家長不服檢方僅認傷害

鄭姓男子今年2月23日傍晚6時，騎機車前往台南市永康區欲與何姓前女友見面，不滿她欲乘坐友人所開轎車離去，兩男發生口角，鄭男自機車置物箱中取出剪刀1把攻擊對方，致對方頸部43.5公分撕裂傷等，檢方調查後難認有殺人犯意，上月底依傷害罪嫌向地院聲請簡易判決，被害人家長直說無法接受。

據調查，被害人因此頸部43.5公分撕裂傷、左側頭部1.5 公分撕裂傷、左側臉部4公分撕裂傷、右側耳2公分撕裂傷等傷害，被害人家長認為，兒子只是運氣好，沒有傷到要害。兒子全身染血送醫縫合百針才保住性命，到頭來可能罰錢了事，讓家長憤憤不平。

檢方指出，高職生雖認鄭男涉持剪刀攻擊的舉動涉殺人未遂罪嫌等。惟按刑法上殺人未遂、 重傷及傷害罪的區別，端在行為人是否故意，行為人在行為當下是否有殺害被害人的主觀故意，僅能依據事後勘查行為人行為時的相關客觀事實而為認定。

也就是應就行為人行為的動機、目的、與被害人衝突原因、相對距離、行為人所用工具、被害人受創部位是否為致命部位、所受傷勢，以及是否續行攻擊等客觀因素，加以綜合判斷，藉此認定行為人行為時是否具有殺人的故意，抑或重傷害、傷害的故意。

檢方調查，高職生於警詢時指出，他與鄭男的肢體衝突結束是因為他後來向後退，鄭男才沒有繼續出手，沒有人上前制止；衝突結束後，他便打電話撥打119請救護人員到場，並坐在地上等待。

同時，何女警詢時說，兩人發生肢體衝突，他們是打到流血後自己停止，沒有其他人上前制止，衝突結束後，友人便打電話請救護人員到場，兩人素不相識，鄭男雖曾持剪刀的刀刃攻擊友人，然尚未對友人身體致命部位造成何嚴重損害，且見友人退後即未再繼續攻擊。