聽新聞
test
0:00 / 0:00
要價近500萬特斯拉受困山區 警方「土法煉鋼」助脫困
住台北的潘姓男子清明連假期間駕駛要價近500萬元的特斯拉到苗栗縣苑裡鎮山區的民宿度假，不料途中因路況不熟，在產業道路迴轉時後輪陷入路旁泥濘，動彈不得，拖吊車到場後也難以救援，最後員警以「土法煉鋼」方式墊石塊以人力推車，終於讓車子脫困。
通霄警分局表示，43歲的潘姓男子與妻子2日晚間7點多駕市價近500萬元的特斯拉 Model X從台北到苑裡鎮的山區民宿度假，途中在南勢里苗46線道路旁的產業道路要迴轉時，後輪不慎陷入路肩泥濘中，動彈不得。
通霄分局山脚派出所員警趕到現場，協助聯繫拖吊車，但山區產業道路狹窄，拖吊車到場也無法作業，警方只能用「土法煉鋼」方式，在周遭尋找石頭、樹枝等物，當成特斯拉的「墊腳石」，並在車後以人力推車，在大雨中耗時近1小時，終於讓車子脫困，完成救援任務。
警方說，特斯拉受困地點偏僻，道路狹窄，且近日山區大雨不斷，道路邊坡土石鬆軟，路肩泥濘不堪，駕駛人一時恍神，後輪不慎陷入路邊泥地，即使開啟特斯拉的脫困模式，仍受困其中，潘姓夫婦急得不知如何是好，幸好警方協助脫困，讓夫婦倆滿懷感謝。
通霄警方提醒用路人，因近日大雨不斷，山區土石鬆軟，駕車行駛於山區狹窄山路應放慢行車速度，注意路況並小心駕駛，以免造成危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言