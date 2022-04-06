詐犯騙4500萬 查扣底價3500萬「玉上園」豪宅拍賣

新北市李姓男子向有業務往來的公司索取回扣，成立詐欺取財罪，檢察官聲請沒收李與陳姓配偶犯罪所得4505萬元，查扣2人位於新北市新店區「玉上園」豪宅；法務部行政執行署訂本月12日(周二)拍賣。

行政執行署台北分署今天表示，將拍賣的「玉上園」豪宅由台北地檢署囑託變價，豪宅位處新店正核心，鄰近捷運七張站及大型購物中心，生活機能極。

豪宅本身為超高樓層及大坪數房型，位在第26層，視野遼闊，主建物及陽台、雨遮面積合計54.35坪，共有部分面積約39.23坪，內含2個停車位，現為無人居住毛胚屋。

台北分署說，「玉上園」豪宅產權清楚，為拍定後點交的優質物件，本次為第3次拍賣，底價下殺至3532萬8000元，低於市場行情，此外，拍賣當日另有18筆土地將於現場同步拍賣。