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詐犯騙4500萬 查扣底價3500萬「玉上園」豪宅拍賣

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

新北市李姓男子向有業務往來的公司索取回扣，成立詐欺取財罪，檢察官聲請沒收李與陳姓配偶犯罪所得4505萬元，查扣2人位於新北市新店區「玉上園」豪宅；法務部行政執行署訂本月12日(周二)拍賣。

行政執行署台北分署今天表示，將拍賣的「玉上園」豪宅由台北地檢署囑託變價，豪宅位處新店正核心，鄰近捷運七張站及大型購物中心，生活機能極。

豪宅本身為超高樓層及大坪數房型，位在第26層，視野遼闊，主建物及陽台、雨遮面積合計54.35坪，共有部分面積約39.23坪，內含2個停車位，現為無人居住毛胚屋。

台北分署說，「玉上園」豪宅產權清楚，為拍定後點交的優質物件，本次為第3次拍賣，底價下殺至3532萬8000元，低於市場行情，此外，拍賣當日另有18筆土地將於現場同步拍賣。

台北分署表示，動產拍賣部分另有玉泉清酒、公賣局米酒頭、玉泉特級紅露酒、公賣局紅標純米酒、玉尊威士忌等多款酒品，還有一輛2007年8月出廠的黑灰色福特六和ESCAPE休旅車及隆銓公司股份也將拍賣。

即將拍賣的「玉上園」豪宅。圖／台北分署提供
即將拍賣的「玉上園」豪宅。圖／台北分署提供

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