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影／通緝男開失竊贓車心虛逃 失控自撞快速道路護欄

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。警詢後依竊盜罪嫌及詐欺通緝移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警分局板橋派出所員警劉宇翔、林奕辰二員，今天凌晨4時46分在板橋區文化路一段與公館街口，發現一輛銀色汽車為失竊汽車，上前示意該輛汽車停靠路邊接受盤查。

汽車駕駛王姓男子（25歲）因詐欺案遭通緝，心虛拒檢還加速意圖衝撞警員劉宇翔，警方開啟警示燈及警鳴器，並呼叫線上警力協助攔截圍捕。

今天凌晨4時50分，警方在板橋區台65線快速道路往土城方向閘道轉彎處，發現這輛銀色汽車疑似車速過快自撞護欄，前車頭嚴重毀損，王男右眼角及右腳因撞擊力道而受傷，警方見狀立即破窗將王男救出車外，立即通報119到場將受傷王男，由後埔所警員黃宇淩、陳品豪戒護送往亞東醫院就醫。警詢後依竊盜罪嫌及詐欺通緝移送新北地檢署偵辦。

王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝
王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝
王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝
王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝
王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝
王姓男子遭通緝又駕駛失竊贓車，今天凌晨在新北市板橋區遇警攔查，心虛加油逃跑，不慎失控自撞快速道路護欄被逮。記者王長鼎／翻攝

通緝 詐欺

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