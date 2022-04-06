影／工人暗夜開車恍神撞路邊 翻車四輪朝天人無恙

彰化縣黃姓工人在台中工作，今天凌晨3時許開車行經北區時，疑精神不濟，撞上路旁停放的計程車後翻覆，四輪朝天，黃爬出車外待援，警、消到場時，黃自述僅受輕傷，警方調查黃無酒精濃度，初判肇因是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待交大事故組釐清。

台中市黃姓工人今天凌晨開車行經北區進化北路時，撞上路旁計程車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供

據查，黃姓工人（37歲）家住彰化縣，今天凌晨3時許，駕駛名下轎車學士路沿進化北路往大德街方向行駛，行經進化北路、大德街口時，擦撞停放路邊的計程車翻覆，四輪朝天，黃脫困後向警、消表示「只有脖子有受傷，不用送醫」。

第二警分局交通分隊警依規定對黃作呼氣酒測，無酒精反應，全案已調閱路口監視器畫面釐清發生經過，肇因初步研判是轎車未注意車前狀況、計程車違規停車，後續將由交大事故組分析肇事原因。