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影／工人暗夜開車恍神撞路邊 翻車四輪朝天人無恙
彰化縣黃姓工人在台中工作，今天凌晨3時許開車行經北區時，疑精神不濟，撞上路旁停放的計程車後翻覆，四輪朝天，黃爬出車外待援，警、消到場時，黃自述僅受輕傷，警方調查黃無酒精濃度，初判肇因是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待交大事故組釐清。
據查，黃姓工人（37歲）家住彰化縣，今天凌晨3時許，駕駛名下轎車學士路沿進化北路往大德街方向行駛，行經進化北路、大德街口時，擦撞停放路邊的計程車翻覆，四輪朝天，黃脫困後向警、消表示「只有脖子有受傷，不用送醫」。
第二警分局交通分隊警依規定對黃作呼氣酒測，無酒精反應，全案已調閱路口監視器畫面釐清發生經過，肇因初步研判是轎車未注意車前狀況、計程車違規停車，後續將由交大事故組分析肇事原因。
第二警分局長陳家銘說，交通事故在路口發生比例特高，目前推行的「路口減速運動」，正是要提醒汽、機車駕駛人行經路口，應減速慢行，以減少事故發生機率；另外，駕駛人停放車輛應依標線規定，勿貪圖一時方便，隨意停車，危及用路人安全。
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