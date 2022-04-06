清明連假台南公墓火災案件銳減 關鍵原因曝光

每年清明連假因為民眾返鄉祭祖掃墓，整理墓地焚燒野草與金紙，火警件數頻傳。今年4天連假，台南市共發生24件火警，較去年同期41件大幅降低，台南市消防局分析原因指出，除了各區公所事先割草、4天連假分散掃墓人群，連假前1天下雨濕冷，都是案件數量減少的原因。

清明節連假，台南市公墓火災案件銳減。記者黃宣翰／翻攝

今年清明節前夕，台南市各區公所事先在全市338處墓區除草，民眾掃墓時不需再放火燒雜草整理墓區，降低失火機率。今年清明連假4天，假期較長，民眾分散天數掃墓，焚燒較不密集，事故發生率較低。加上連假前2天，台南市下雨氣候陰冷潮濕，有助於抑制草地野火與金紙餘燼引燃。

消防局說，因為本土新冠肺炎疫情持續延燒，連日來飆破百例，大多數民眾不願群聚，部分提前掃墓，部分取消掃墓，掃墓人數較減少，間接讓墓地火警案件數下降。