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安平警清明連假加強臨檢八大行業 查獲15件違規

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，為防堵疫情破口，台南市警四分局員警清明連假加強臨檢八大行業，共查獲業者未依規定落實實聯制5件、消費民眾未完整接種3劑疫苗7件及未帶口罩3件，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰，3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

鑑於近來發生全國群聚感染事件，疫情持續嚴竣，市警四分局針對駐地、勤務車輛及裝備加強實施清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制管制，並要求各外勤單位積極規劃，執行轄區特種行業防疫稽查臨檢，積極宣導業者落實防疫實聯制、消費者必須施打第三劑及從業人員工作人員施打第二劑滿三個月再施打第三劑等規範，嚴防防疫破口。

4月2日起至5日深夜清明連假期間，警方規劃轄內大型舞廳、酒店有女侍陪客營業場所，動員警力實施防疫臨檢稽查，並核對實聯制及施打疫苗落實與否，逐一查核，並以行動電腦查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象。

連假4天，安平警共動員68名警力，臨檢轄內列管大型場所3家，共計查獲業者未依規定落實實聯制5件、消費民眾未完整接種3劑疫苗7件及未帶口罩3件，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰，3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

分局長王子雄表示，為因應疫情有延燒擴散跡象，將加強協助落實防疫工作，針對特定營業場所，執行防疫臨檢稽查，並督促業者落實實聯制、帶口罩及場所清消工作，警方將持續透過各種勤務作為，揪出違反防疫規定，移由權責主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。

防堵防疫破口，台南市警四分局員在清明連假加強臨檢八大行業。記者黃宣翰／翻攝
防堵防疫破口，台南市警四分局員在清明連假加強臨檢八大行業。記者黃宣翰／翻攝
疫情持續發燒，台南市警四分局員警清明連假加強臨檢八大行業。記者黃宣翰／翻攝
疫情持續發燒，台南市警四分局員警清明連假加強臨檢八大行業。記者黃宣翰／翻攝

實聯制 臨檢 八大行業

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