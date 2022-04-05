男子酒後失態對警揮拳 被噴辣椒水逮捕送辦
高雄市新興區五福二路某KTV 前，今天上午1名男子酒後失態，警方據報前往勸阻，不料，男子涉嫌朝警員出拳，毆傷警員眼角，警方依妨害公務罪嫌將全案移送法辦。
據了解，今天上午8時許，李姓（30歲）、翁姓（39歲）2男子與徐姓女子（37歲）3人，在新興區五福二路某KTV大門前，李情緒激動大聲吼叫，新興警分局巡邏員警才趕往處理。
其中，李姓男子男子見員警到場勸誡他，不配合員警查證身分，出手推員警，翁姓男子和徐女也涉嫌阻擋員警執勤，李姓男子出拳攻擊李姓警員（33歲），造成李姓警員左眼角挫傷。
員警立即使用辣椒水噴涉案的李姓男子，將3人全帶回派出所查辦，並逮捕李等3人，依妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦。
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