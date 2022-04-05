北市特勤遭疑疏縱人犯 警：無涉不法仍函送核辦

台北市刑大特勤中隊隊員日前遭網路匿名投訴執法「不務正業亂搞一通」，經內部調查，是據報一名通緝犯在馬偕醫院出沒，派員到場，該犯嫌卻趁員警辦理防疫程序時趁隙逃跑，員警遭疑涉疏縱人犯；雖員警尚未施行逮捕，並未構成疏縱人犯，警詢後仍函送檢方核辦，將加強教育訓練，強化查捕逃犯能力。

投訴者3月22日下午在臉書專頁「靠北police」中貼文指出：北市特勤的某員，別以為3月3日在醫院的事沒人知道，監視器畫面有期限沒錯，但可以備份，拜託你們別再不務正業亂搞一通了，做好份內的事，做自己該做的事好嗎？這麼愛抓績效就去外面抓，別占著茅坑，想進來的人多的是。

台北市刑警大隊表示，經調查確認，投訴所指3月3日當天，特勤中隊接獲線報，指遭通緝的42歲林姓男子出現在馬偕醫院，派員到場，林男強調自己急需急診，因醫院防疫規定，員警第一時間也無法進入診間監控林男。

未料，林男趁著員警配合醫院防疫流程辦理時，趁隙逃離現場，因而遭指有疏縱人犯疑慮。

刑法第163條規定，「公務員因過失致職務上依法逮捕拘禁之人脫逃，係指因過失致已經逮捕置於拘禁力支配下之人脫逃者而言，如其人僅經通緝尚未逮捕在拘禁力支配中，自無脫逃之可言」。