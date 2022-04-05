侏儒抹香鯨擱淺八里海灘 動保處運至基隆野放
新北市八里海岸今天近午發現擱淺的侏儒抹香鯨，下午由市政府動物保護防疫處接手後續救援，經量測呼吸、心跳皆在正常範圍，體長215cm。根據中華民國鯨豚協會人員研判為亞成體，健康狀況尚稱良好，獸醫認為可以立刻野放。
後來由新北市救難協會協助以鯨豚拖板車，將侏儒抹香鯨從沙灘運送至路邊交給動保處的車輛，帶往基隆市八斗子案置中心旁邊堤岸，再派遣鉅隆船隊安排野放。
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