侏儒抹香鯨擱淺八里海灘 動保處運至基隆野放

現在不少家庭並不排斥有小孩的同時飼養「毛小孩」，除了家裡氣氛更加熱鬧之外，也讓孩子有更多陪伴，並相互友愛。在日本有飼主家中就飼養兩隻狗狗小杏(あん)和小蓮(れん)，而赤色的秋田犬小杏和小主人的感情特別好，從小一起長大、一起玩耍，在飼主社群帳號上也經常看到孩子與兩隻狗狗親暱友好的日常畫面。

2022-04-05 11:58