快訊

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈

違停遭按喇叭！惡煞痛毆4寶爸自稱「顏清標的人」 遭警傳喚徹查

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中林男昨天下午於路口迴轉，卻遭違停車輛阻擋，迴轉不易，按喇叭示警，卻反遭徐男痛毆10多拳。圖／民眾提供
台中林男昨天下午於路口迴轉，卻遭違停車輛阻擋，迴轉不易，按喇叭示警，卻反遭徐男痛毆10多拳。圖／民眾提供

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭徐姓男乘客痛毆10幾拳，甚至揚言自己是顏清標「冬瓜標」的人，導致自己頭、頸受傷報案；林男昨在臉書社群PO文批「要混黑道加入幫派，才能在台中生存嗎？」

台中林男(36歲)為送貨員，昨天下午13時許上班送貨，駕駛公司貨車行經潭子區中山路二段、圓通南路口，準備往市區方向迴轉時，卻遇一輛車違停在紅線上，導致他迴轉不易，需2次迴轉。

林男表示，當時正要迴轉，有先按喇叭示警，卻遭徐姓男子(33歲)回嗆「叭什麼？」，林再回應「你們停的轉角處是紅線欸！」怎料徐男竟下車，自稱是顏清標「冬瓜標」的人，先徒手破壞貨車右前後照鏡，隨後繞至駕駛座，以拳頭痛毆林10幾拳，造成頭、頸部受傷，正打算報案，竟又被打，愈拍下對方車牌時，卻又再次遭毆。

林痛心提到「真的是後台很硬，就可以如此囂張跋扈嗎？」並表示自己只是個平民4寶爸，賺錢養家餬口而已，「還是也是要有後台，要混黑道加入幫派，才能在台中市生存嗎？」

徐男向警方表示，當天車子是由他駕駛，並坦承有揮拳，但並未嗆聲是「顏清標的人」，哥哥為乘客，當時只是下車勸架。

警方表示，被害林姓男子驗傷後，當日晚間到潭子所報案，警循線追查，於今上午11時30分通知涉有重嫌的徐男到案說明，被害人堅持提告，全案依傷害、妨害自由罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

顏清標 台中市

延伸閱讀

署名顏清標恐嚇「捐一億否則送慶記」 警方證實：採證中

相關新聞

違停遭按喇叭！惡煞痛毆4寶爸自稱「顏清標的人」 遭警傳喚徹查

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭徐姓男乘客痛毆10...

曳引車卡天橋釀回堵 駕駛人不熟路況闖禍吃罰單

一輛載滿洋蔥的曳引車因不熟路況，昨午下班尖峰時段沿台北市市民大道東往西方向行進，經承德路口時，車輛高度過高致無法通過天橋...

影／新北女搭公車不願戴好口罩 司機開到派出所拒載

三重客運637路公車昨天下午行經新北市泰山區明志路，車上1名31歲蔡姓女子口罩沒有戴好，司機屢勸不聽，拒載直接把車開到林...

恐怖！男外送員等餐點時人車倒地 眼睛插入盆栽鐵條

台南市男性外送人員，今晚7點多疑在中西區店家前等候餐點時，機車不明原因連人帶車摔倒，外送員臉部撞到路旁盆栽內的鐵條，鐵條...

疑清明掃墓用火不慎 澎湖一天2起雜草火警

今天是清明節，也是連假最後一天，中午時分，澎湖縣馬公市山水漁港與湖西鄉龍門村廢棄戰車營區接連發生雜草火警，所幸均獲得控制...

天母山區工寮火警 大量黑煙直竄天際

台北市士林區士東路352巷底靠近山區的一處鐵皮工寮，今天下午近5時傳出火警，大量黑煙直竄天際，消防人員到場後5點15分撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。