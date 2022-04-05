違停遭按喇叭！惡煞痛毆4寶爸自稱「顏清標的人」 遭警傳喚徹查

台中林男昨天下午於路口迴轉，卻遭違停車輛阻擋，迴轉不易，按喇叭示警，卻反遭徐男痛毆10多拳。圖／民眾提供

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭徐姓男乘客痛毆10幾拳，甚至揚言自己是顏清標「冬瓜標」的人，導致自己頭、頸受傷報案；林男昨在臉書社群PO文批「要混黑道加入幫派，才能在台中生存嗎？」

台中林男(36歲)為送貨員，昨天下午13時許上班送貨，駕駛公司貨車行經潭子區中山路二段、圓通南路口，準備往市區方向迴轉時，卻遇一輛車違停在紅線上，導致他迴轉不易，需2次迴轉。

林男表示，當時正要迴轉，有先按喇叭示警，卻遭徐姓男子(33歲)回嗆「叭什麼？」，林再回應「你們停的轉角處是紅線欸！」怎料徐男竟下車，自稱是顏清標「冬瓜標」的人，先徒手破壞貨車右前後照鏡，隨後繞至駕駛座，以拳頭痛毆林10幾拳，造成頭、頸部受傷，正打算報案，竟又被打，愈拍下對方車牌時，卻又再次遭毆。

林痛心提到「真的是後台很硬，就可以如此囂張跋扈嗎？」並表示自己只是個平民4寶爸，賺錢養家餬口而已，「還是也是要有後台，要混黑道加入幫派，才能在台中市生存嗎？」

徐男向警方表示，當天車子是由他駕駛，並坦承有揮拳，但並未嗆聲是「顏清標的人」，哥哥為乘客，當時只是下車勸架。

警方表示，被害林姓男子驗傷後，當日晚間到潭子所報案，警循線追查，於今上午11時30分通知涉有重嫌的徐男到案說明，被害人堅持提告，全案依傷害、妨害自由罪嫌，函送台中地檢署偵辦。