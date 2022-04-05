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曳引車卡天橋釀回堵 駕駛人不熟路況闖禍吃罰單

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一輛載滿洋蔥的曳引車因不熟路況，昨午下班尖峰時段沿台北市市民大道東往西方向行進，經承德路口時，車輛高度過高致無法通過天橋，受困道路中，轄區警方到場疏導後才脫困，警方說，該車已違反道路交通管理處罰條例，事後依法告發。

警方調查，38歲陳姓男子駕駛滿載洋蔥的曳引車，從高雄北上後，因不熟路況，沿市民大道行經承德路口，遭遇天橋時車輛高度過高，無法通行，時值下班尖峰時段，同向道路立刻回堵。

警方獲報趕赴現場疏導，順利排除，但該處設有限高3.8公尺的標誌牌面，確認該車違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，依法告發，可處900至1800元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人駕車應注意道路上各項標誌，遵守交通規則，勿因一時疏忽影響交通安全。

該處設有限高3.8公尺的標誌牌面，該車違反道路交通管理處罰條例。記者李隆揆／翻攝
該處設有限高3.8公尺的標誌牌面，該車違反道路交通管理處罰條例。記者李隆揆／翻攝
該車遭遇天橋時車輛高度過高，無法通行。記者李隆揆／翻攝
該車遭遇天橋時車輛高度過高，無法通行。記者李隆揆／翻攝

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