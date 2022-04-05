影／不滿被按鈴討債 他持菜刀下樓恐嚇還互毆

新北市中和區蔡姓男子不滿黃姓友人欠錢不還，昨天登門討債，黃男不滿，拿菜刀下樓大吼「又沒欠你錢」，隨後持刀揮舞；蔡男氣不過回罵，雙方扭打一團。警方趕抵，將2人依社維法送辦，黃男持刀另涉犯恐嚇罪，函送偵辦。

警方調查，黃男（50歳）和蔡男（40歲）是舊識，黃疑曾急需用錢，臨時向蔡借4萬5000塊，雙方僅口頭允諾，沒有借據；過了數月，蔡向黃提及欠債未還，黃打死不認。

蔡不滿黃態度，昨天下午5點登門討債，在他家樓下按門鈴要求還錢，黃知悉是蔡男，原本不理會，但不堪其擾，便從廚房抄起一把菜刀下樓。

黃拿菜刀在空中揮舞，喊「衝殺毀」，蔡怒回「你才在衝殺毀」，黃這時把菜刀丟在地，雙方徒手互毆；但過程中，黃又撿起地上磚頭攻擊。

2人從騎樓外打到騎樓內，蔡疑被激怒，使用類似格鬥技巧，卡住對方小腿摔倒在地並壓制，隨後見黃的室友出現，這才罷手。