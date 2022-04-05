毒蟲趁清明連假無人潛入校園偷竊 警人贓俱獲送辦

桃園大溪1名34歲的謝姓男子因缺錢買毒，趁著清明連假國小無人，昨日凌晨3時許潛入某國小校園內，隨機打開未上鎖的一樓教室窗戶，進入室內竊取公用電腦，及學校老師個人相機和愛心捐款箱，不過偷竊過程都遭監視器拍下，警方接獲報案立即前往，發現載滿贓物的謝男正準備騎車逃逸，警方立即逮人，警詢後將謝男依竊盜罪移送桃園地檢署依法偵辦。

謝男4日清晨3時許，趁四下無人翻牆潛入國小校園，並隨機嘗試打開1樓教室窗戶，發現未上鎖的窗戶後，就爬窗進入教室內，成功竊取公用電腦及學校教師個人相機和愛心捐款箱，不過行竊過程完整被監視器拍下。