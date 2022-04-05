影／新北女搭公車不願戴好口罩 司機開到派出所拒載
三重客運637路公車昨天下午行經新北市泰山區明志路，車上1名31歲蔡姓女子口罩沒有戴好，司機屢勸不聽，拒載直接把車開到林口警分局明志派出所前，員警上車請蔡女下車，她只好悻悻然離去。
這輛637路公車是從泰山開往五股途中，昨天下午3時許途經泰山明志路，其中1名蔡姓女乘客，被其他乘客發現臉上的口罩拉到下巴，沒有遮住口鼻且勸導不聽。司機得知後請她把口罩戴好，才有防疫效果，蔡女仍不理會。
這時恰巧距離明志派出所不遠，司機直接將車開到派出所停下，請求警員協助。警員請蔡女下車，告知全台都在防疫，她的舉止已經影響到其他乘客權益，客運公司有權拒載，蔡女最後放棄乘車步行離去。
警方表示，疫情仍然嚴峻，國內依照規定，除例外情形得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩，如勸導不聽，警方可依法通報衛生單位裁罰，請民眾多多配合。
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