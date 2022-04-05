快訊

新竹關西營區爆群聚感染？匡列上百人 軍醫局介入疫調

佐藤麻衣洩台塑6歲金孫現況 「絕美側臉」曝光

影／新北女搭公車不願戴好口罩 司機開到派出所拒載

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

三重客運637路公車昨天下午行經新北市泰山區明志路，車上1名31歲蔡姓女子口罩沒有戴好，司機屢勸不聽，拒載直接把車開到林口警分局明志派出所前，員警上車請蔡女下車，她只好悻悻然離去。

這輛637路公車是從泰山開往五股途中，昨天下午3時許途經泰山明志路，其中1名蔡姓女乘客，被其他乘客發現臉上的口罩拉到下巴，沒有遮住口鼻且勸導不聽。司機得知後請她把口罩戴好，才有防疫效果，蔡女仍不理會。

這時恰巧距離明志派出所不遠，司機直接將車開到派出所停下，請求警員協助。警員請蔡女下車，告知全台都在防疫，她的舉止已經影響到其他乘客權益，客運公司有權拒載，蔡女最後放棄乘車步行離去。

警方表示，疫情仍然嚴峻，國內依照規定，除例外情形得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩，如勸導不聽，警方可依法通報衛生單位裁罰，請民眾多多配合。

司機把公車開到派出所表明拒載，蔡女（右）被警員請下車。記者林昭彰／翻攝
司機把公車開到派出所表明拒載，蔡女（右）被警員請下車。記者林昭彰／翻攝

口罩 公車

相關新聞

影／新北女搭公車不願戴好口罩 司機開到派出所拒載

三重客運637路公車昨天下午行經新北市泰山區明志路，車上1名31歲蔡姓女子口罩沒有戴好，司機屢勸不聽，拒載直接把車開到林...

國道火燒車！短裙露肚中空妹背對火球漫步 網歪樓：霸氣

國道一號汐五高架北向五股轉接道上坡路段，前天下午發生BMW火燒車事故，車上3男1女自行下車待援。事後陸續有民眾將路過的行...

天母山區工寮火警 大量黑煙直竄天際

台北市士林區士東路352巷底靠近山區的一處鐵皮工寮，今天下午近5時傳出火警，大量黑煙直竄天際，消防人員到場後5點15分撲...

老翁連假獨自出遊車故障困路邊 警：出門前先應檢查

連假出遊要多留意車況，近日在古坑綠色隧道有一輛轎車因電瓶故障，停在大馬路上，造成後方車輛為繞過那台車，橫跨2車道導致交通...

清明節天氣晴朗 雲林掃墓焚燒雜草火警數量增

雲林縣近日天氣回溫，在今清明節當天，不少民眾祭祖掃墓，將雜草就地焚燒，光今天就有34件。消防隊不敢鬆懈，隨時保持警戒狀態...

落石擊中登山客臉部口鼻大量出血 急派直升機後送就醫

北部48歲趙姓男子與溯溪協會友人，日前一同前往桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，過程中，趙男不慎遭落石擊中臉部，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。