男陪女友出庭 地檢署偵查庭外談話挨告恐嚇 獲判無罪

葉姓男子陪涉傷害案的女友到士林地檢署出庭，庭後和對方當事人林女說話，遭提告恐嚇罪。林女指控他恐嚇「我是死過3次的人，你最好小心一點，最好你玩得起」。檢方依恐嚇罪嫌起訴。士林地方法院法官則認為，不能用單一指述認定葉男有罪，判葉男無罪。

林女控訴，她因遭葉男女友毆打提告傷害，2020年11月3日下午3時許到士林地檢署，庭後在4樓偵查庭外遇到葉男，葉男凶惡對她說「你連我都想害，我是死過3次的人，你最好小心一點，最好你玩得起。」聽到這些話她覺得很害怕，報案提告葉男恐嚇。

葉男供稱，在偵查庭外有遇到林女，但沒有恐嚇她，沒有講過她說的那些話，當時是說「叫她不要再害我，如果繼續傷害我，可能會再想不開」。

判決指出，恐嚇危害安全罪構成要件，行為人主觀上、客觀上須對被害人有惡害通知，進而導致被害人心生畏懼致生危害於安全。「惡害通知」指明確、具體加害，一般人認為足已構成為威脅，接受者生活狀態陷於危險不安處境。