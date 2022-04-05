落石擊中登山客臉部口鼻大量出血 急派直升機後送就醫

北部48歲趙姓男子與溯溪協會友人，日前一同前往桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，過程中，趙男不慎遭落石擊中臉部，大量出血意識不清；消防獲報後，申請空勤總隊直升機支援，於今天上午順利將人救下山送醫，目前生命跡象穩定。

今天上午10時市府消防局接獲民眾報案，來自北部溯溪協會的8人隊伍中，其中一名趙姓隊友，遭落石擊中臉部，口鼻不斷大量出血，意識不清，請求消防局救援。

消防獲報後，立即派遣4名山搜人員偕同梅山管制站2名巡山員前往救援，經情蒐研擬路線後，發現受傷民眾待救位置需步行三天才能抵達，因此，改向空勤總隊申請直升機支援。

空勤總隊直升機（NA-713）於今天下午2時14分飛抵現場，並完成吊掛，於2時38分降落朧祥公園，交由美濃救護車將人載往義大醫院治療。初步了解，經救治趙男意識恢復，暫無生命危險。