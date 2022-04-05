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國道火燒車！短裙露肚中空妹背對火球漫步 網歪樓：霸氣
國道一號汐五高架北向五股轉接道上坡路段，前天下午發生BMW火燒車事故，車上3男1女自行下車待援。事後陸續有民眾將路過的行車記錄影像貼上網，其中1段拍到緊身衣中空露肚女郎的畫面，2天超過14萬次瀏覽，引發許多網友歪樓討論。
這起事故發生於3日下午2時08分，1輛BMW轎車停在左側路肩起火燃燒，車上4人自行下車逃生，沒有受傷。新北市消防局獲報趕抵，2時21分迅速撲滅火勢，肇因由國道警方協助調查。
事後有1段現場影像被發布在「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」，從車上逃生的4人站在路肩待援，其中1名頭髮綁馬尾的女子，身穿馬靴搭配緊身短裙裝中空露肚，似乎發現站立位置距離火燒車太近，但只有剛開始邁步的時候側身看了一眼火團。
接著她便淡定地背對熊熊烈焰緩步向前走，絲毫未顯慌張。她的身影大約僅僅出現6秒，被眾多網友形容「霸氣」，還有人自稱「很不爭氣地重看了9遍」，更多人則歪樓熱議女子的穿著與好身材，有人留言：「是不是從BMW下來的女生都那麼正」。
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