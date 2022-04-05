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台南男騎機車搶婦人提袋 得手「7塊蔥肉餅」遭羈押

中央社 / 台南5日電

台南市一名女子3日中午騎機車停等紅燈時，放在腳踏墊上的手提袋遭一名騎機車男子搶走，但袋中只有剛買的7塊蔥肉餅。記者黃宣翰／翻攝
台南市一名女子3日中午騎機車停等紅燈時，放在腳踏墊上的手提袋遭一名騎機車男子搶走，但袋中只有剛買的7塊蔥肉餅。記者黃宣翰／翻攝

台南市一名女子3日中午騎機車停等紅燈時，放在腳踏墊上的手提袋遭一名騎機車男子搶走，但袋中只有剛買的7塊蔥肉餅，警方循線逮捕涉案謝姓男子，蔥肉餅只剩4塊。謝男素行不良，檢方聲請羈押獲准。

台南市政府警察局第二分局發布新聞稿指出，警方在3日下午3時許接獲被害人報案，指稱當天中午12時30分左右騎機車返家途中，在中西區府前路一處路口停等紅燈時，放在機車腳踏墊上的手提袋遭一名身分不明的騎機車男子搶走。

警方指出，被害人遭搶後因僅損失袋中價值共新台幣484元的7塊蔥肉餅，且家中還有要事處理，返家處理妥當後才向警方報案，但警方仍相當重視搶案，隨即組成專案小組展開偵辦，透過監視器畫面掌握嫌疑人所騎的機車及衣服特徵。

警方指出，在專案小組統合情資分析，再結合派出所員警之前勤務中曾攔查登記這名嫌疑人資料，當天下午5時許確認嫌疑人身分為謝男後，前往歸仁區搜捕，並在某出租套房外發現犯案機車，在謝男準備外出開門時盤檢逮捕。

警方指出，謝男發現警方找上門時相當慌張，乖乖就逮並帶同警方在屋內起獲搶來的手提袋，警方也發現搶來的蔥肉餅其中3塊已被謝男吃掉。

警方指出，謝男先前有多項素行資料，此次犯案雖僅得手蔥肉餅，但動機為搶奪財物花用，研判再犯率極高，為防止再犯危害民眾財產安全，經報請檢察官向法院聲請羈押獲准。

警方指出，民眾騎乘機車時應避免將皮包等物品懸掛於手把或放置腳踏墊上，除易遭竊或遺失，也避免讓宵小有機可乘。

台南 警察

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