失智7旬翁晚上溜出安養院 到派出所才想起名字警送回家

新北市一名失智老翁住在桃園市龜山區安養之家，昨晚偷偷溜出門，因為天冷跑進通訊行遊蕩，被員工發覺異常報警；警方到場發現老翁說話顛三倒四、口齒不清，帶回派出所安置後他才終於說出姓名、生日，藉此聯繫上心急如焚的家屬，隨後將老翁平安載回休息。

龜山警分局表示，大埔派出所員警昨天晚上9時許接獲文德路上一家通訊行員工報案，稱店內有一老翁呆站在店內「怪怪的」，請警方協助處理。

員警到場了解，發現老翁疑似走失，因天氣冷躲入店內，但是他講台語口齒含糊，且答非所問，無法說出身分資料，考量天氣寒冷，先將老翁帶回派出所安置。

派出所女警耐心詢問老翁，雖然他說話天馬行空，但是最後還是讓員警拼湊出姓名、生日，並透過警用電腦戶役政系統聯繫上兒子林先生。